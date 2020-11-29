看傻眼！「太極大師」踢館「格鬥狂人」 12秒被KO

陳勇中了一拳後縮在牆邊，無力再戰。（視頻截圖）

被稱為「格鬥狂人」的徐曉冬，以踢館中國 傳統武功師傅聞名。他昨天挑戰中國武氏太極第六代傳人、自稱實戰派的陳勇，只出了兩腿一拳就把陳勇打到無力再戰，全程只花了12秒。

綜合媒體報導，徐曉冬昨天到深圳與叫戰一年多的陳勇對決，根據徐曉冬在個人YouTube 頻道發布當日比武的影片，在裁判示意開始後，徐先出拳試探，陳則似乎打算以靜制動。片刻後，徐一腳踢向陳的胸前，後者用肘護住要害，徐立刻補上一腳低掃，趁陳下盤不穩時，徐再以左拳正中陳的臉。陳隨即失去重心，退向鐵籠邊緣。

根據雙方事先說好的「MMA規則」，徐曉冬可繼續攻擊，但裁判搶先一步叫停比武，陳勇休息約一分鐘後，似乎未能恢復狀態，最後決定認輸。徐事後說，「當陳勇被我一個輕刺拳道打到籠邊捂著臉，我和裁判都愣了，我都不敢上去打」，他還強調，是陳勇主動向他發出挑戰，他「沒有打老頭」。

徐曉冬因常常挑戰踢館武功師傅，在傳統武術圈樹敵頗多。陳勇2018年底就向徐曉冬發起挑戰，但期間曾因傷病、否認下戰帖的理由拖延，直到昨天才終於舉行比賽。

陳勇今年53歲，身材結實，在深圳經營拳館。自稱是實戰派的他曾表示，自己和其他「太極大師」不同，他擅長地面格鬥，MMA格鬥技術也很嫻熟，是「最能打的傳武太極大師」。