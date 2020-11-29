我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登經濟團隊 3女將掌舵 聯絡團隊也全是女性

川普花300萬元在威州重新驗票 結果白登增87票

中國加強監管 螞蟻集團明年實現IPO的希望渺茫

編譯劉忠勇／綜合外電
彭博報導，螞蟻的上市計畫可能無法在2022年前完成。(路透)
彭博報導，螞蟻的上市計畫可能無法在2022年前完成。(路透)

螞蟻集團規模350億美元首次公開發行股票（IPO）被監管當局緊急叫停後，彭博引述知情監管人士透露，由於中國正加強對金融科技業的監管進行改革，螞蟻集團明年重啟這項重量級上市計畫的希望益加渺茫。

報導引述知情人士說，螞蟻集團尚處於評估所需進行的變動的初步階段，以滿足新的小貸管理辦法下監管機構的要求，要滿足新要求將帶來巨大的工作量，並且一些要求還沒有明確下來，螞蟻的上市計畫可能無法在2022年前完成。

螞蟻集團IPO若再推遲一年或更長時間，無疑將給包括其實際控制人馬雲，以及華平資本等早期投資者帶來又一次重大打擊，他們本寄望於在螞蟻此前的上市計畫中獲取豐厚的投資回報。

知情人士不願具名，因信息未對外公開。螞蟻集團發言人在彭博求證時不願置評，中國央行、銀保監會和證監會未立即回覆彭博尋求置評的傳真。

本月以來，監管當局對科技平台的監管已經在強化，原本公布的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》意在遏制中國逾200家網路小貸公司資產規模快速擴張及槓桿攀升風險，亦被視為是對螞蟻集團在內的科技平台的直接打擊。徵求意見稿發布第二天，螞蟻集團上海和香港IPO意外同步中止。

根據上述新規，彭博行業研究估算，螞蟻集團需要補充資本約120億美元。同時旗下兩家小貸公司--花唄和借唄要在全國範圍內開展業務，螞蟻還需重新向銀保監會提出申請。據知情人士透露，銀保監會將控制全國性運營網絡小貸公司的數量，並且幾乎不可能給螞蟻兩塊牌照。

中國 投資 美元

上一則

廣東18歲娶14歲遭政府硬拆散 網：不能天天跟蹤 照樣睡一起

延伸閱讀

京東傳明年IPO 估值400億美元

京東傳明年IPO 估值400億美元
馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

華爾街日報：習近平親自決定終止螞蟻集團IPO

華爾街日報：習近平親自決定終止螞蟻集團IPO
全球最大規模IPO觸礁… 螞蟻滬港上市喊停

全球最大規模IPO觸礁… 螞蟻滬港上市喊停

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
王某將妻子「屍體」抱至自家電動三輪車後車廂。（取材自澎湃新聞）

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

2020-11-24 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

加州比佛利豪宅降4000萬 華婦接手 買家來自聖瑪利諾

加州比佛利豪宅降4000萬 華婦接手 買家來自聖瑪利諾
比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手
謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思

謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失