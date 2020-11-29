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中國公務員考試逾157萬人 29日開考 平均錄取率1.6%

中國公務員考試逾157萬人 29日開考 平均錄取率1.6%

記者羅印冲／即時報導
中國公務員考試逾157萬人29日開考，平均錄取率1.6%。（中新社）
中國公務員考試逾157萬人29日開考，平均錄取率1.6%。（中新社）

中國國家公務員考試周日（29日）正式開考，本次考試計畫招錄2.57萬人，報名階段共有157.6萬人通過用人單位的資格審查，平均競爭比達到61:1，平均取錄率為1.6%。

香港01報導，此次考試共有79個政府部門、23個政府直屬機構參加，計劃招錄2.57萬人。中國公務員招錄規模連續3年呈擴大趨勢：與2019年度的招錄規模1.45萬人相比，2020年度招錄規模出現大幅增加，達到2.4萬人；本次的2021年度招錄，較上年度略為增加。

此次考試報名階段，共有157.6萬人通過了用人單位的資格審查，通過資格審查人數與錄用計劃數之比約為61:1。不過，和往年一樣，2021年中國國考報名也出現了不少競爭激烈的崗位。例如，國家統計局廣東調查總隊「東莞調查隊業務科室一級科員」一職，有超過3000人報名爭取。

今年，各地的考場防疫部署嚴上加嚴。考試前，多省已明確發出提示。例如，在近期出現多例本土病例的天津，對有中高風險地區旅居史的考生提出詳細要求。同時，天津還要求所有考生考試期間須全程佩戴口罩。

山東考區也要求，考生參加考試時應自備一次性醫用外科口罩，除接受身分核驗時按要求摘下口罩外，進出考點以及考試期間應全程佩戴口罩。考生進入考點時，須接受體溫測量、核驗山東省電子健康通行碼。

海南考區要求，考前14天內有過發熱（體溫超過37.3℃）、咳嗽、氣促等症狀的考生，須提供7天內1次核酸檢測結果陰性的證明。入場進行體溫測量時或考試期間發熱的，經綜合評估不符合條件者中止考試或不得與其他健康考生同場考試。

中國 檢測 香港

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