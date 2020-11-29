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改革通識教育課程 港特首：非因北京要求

中央社 / 台北29日電
香港特首林鄭月娥。 美聯社資料照片
香港特首林鄭月娥。 美聯社資料照片

香港政府近日表明將改革中學通識教育課程。特首林鄭月娥今天說，教育屬香港內部事務，並非北京命令而改革通識科。她也指，安排學生到中國大陸考察，並非想藉此找出反政府的人。

通識教育是香港中學的科目，內容包括香港、中國等地的公共議題。香港社會有輿論認為，通識科造成年輕港人有「反中」甚至「港獨」思潮，要求改革；北京也曾發聲要求加強香港學生的國民教育。

香港教育局長楊潤雄日前表示，將調整通識科課程內容，重視培養學生的國民身分認同，學習「憲法」和基本法。另外，改革後的教材也需送審。

綜合香港電台和星島日報報導，林鄭月娥今天在一個電視節目受訪時表示，通識科自推出以來「爭議不斷」，指教育制度屬於香港內部事務，改革通識科並非受到北京中央命令，而是回應社會關懷青年成長的意見。

本次改革也提到，未來將要求學生赴中國大陸考察，且要製作專題報告。有分析認為，此舉是要加強學生的國民教育。

外界則關注，部分曾參與「反送中」抗爭的學生，是否可能因赴大陸考察而被捕。林鄭月娥對此表示，相關的考察安排並非為尋找反政府的學生，指不會發生上述情況。她又指，如果是被通緝的人士，相信也難以進入大陸。

中國官媒也大力為港府的改革政策辯護。人民日報客戶端（App）今天發表評論指，香港的通識教育「長期被別有用心的『攬炒』勢力騎劫」，而改革是「撥亂反正必要之舉」。

香港 教育局 中國

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