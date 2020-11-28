白登恐比川普更強硬 鄭永年：中國單邊開放也行

香港中文大學全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。圖／取自新華網

香港中文大學全球與當代中國 高等研究院院長鄭永年今日表示，即使美國 或是西方對中國進行封鎖，中國也要對他們開放，不一定要尋求對等開放，單邊開放也行。

鄭永年今日參加在杭州舉行的2020年新華網思客年會主論壇，他在該論壇發表一場名為「中美關係、有限全球化與中國經濟的未來」的主題演講。

鄭永年說，從歷史上看，越開放的國家獲利越多，而封閉會導致衰落。全球化讓資本、技術、人才在不同國家與地區間自由流動，創造巨量財富，美國從中獲利最多，然而美國這幾十年發生了很大變化。包含富人更富，中產階級所占人數比縮小，從70年代的70%到現在的50%，社會矛盾日益顯現。

他說，美國在內政問題無法解決之時，領導人只能在外交領域大做文章，「因此不要對白登 抱任何幻想，白登或許會與川普有些差異，但在某些問題上對中國會更加強硬。」

鄭永年接著強調，在全球化遇阻的外部環境下，中國需要更加開放，這不一定要尋求對等開放，單邊開放也可行，認為開放與市場是中國的優勢和底氣。

鄭永年指出，中國擁有4億中產階級的消費群體，超過美國人口總和，沒有多少企業會願意離開中國，在全球化的大趨勢下，誰更開放，誰就獲利更大。