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新冠肺炎竹子難供應 加拿大提前送一對貓熊返回中國

中央社 / 台北28日電
由於疫情難以供應竹子，加拿大卡加立動物園（Calgary Zoo）27日將一對貓熊送上飛機返回中國，這比當初兩國協定的歸國時間提前了兩年多。圖／取自推特
由於疫情難以供應竹子，加拿大卡加立動物園（Calgary Zoo）27日將一對貓熊送上飛機返回中國，這比當初兩國協定的歸國時間提前了兩年多。圖／取自推特

由於疫情難以供應竹子，加拿大卡加立動物園（Calgary Zoo）27日將一對貓熊送上飛機返回中國，這比當初兩國協定的歸國時間提前了兩年多。

卡加立動物園於台北時間28日上午8時許透過推特（Twitter）宣布，雄性貓熊「大毛」和雌性貓熊「二順」已順利抵達德國法蘭克福機場等待轉機。園方發布牠們在空運籠子內大啖竹子的照片，並稱一切安好。

卡加立動物園表示，已為牠們準備了充足的飛機餐，還為牠們準備了餅乾、蘋果和梨子等，預估每隻貓熊返家旅途中將各消耗約100公斤的新鮮竹子。

據發布，卡加立動物園派出兩名女保育員隨行護送貓熊。她們稍早已接受了2019冠狀病毒（COVID-19，新冠肺炎）檢測，抵達中國後和返回加拿大，還需各進行為期14天的隔離。

綜合陸媒中新社、無錫日報報導，因為疫情導致國際航班大幅減少，貓熊難以吃到新鮮的竹子，卡加立動物園5月中旬就宣布，不得不提前將牠們送回中國。但因國際旅行流程受限，延宕約半年後，兩隻貓熊才得以成行。

據報導，貓熊飲食99%要靠新鮮竹子，成年貓熊每天要消耗約40公斤。來自國外的新鮮竹子幾近斷供後，卡加立動物園只能從加拿大卑詩省（British Columbia）採購新鮮竹子，並只能供應到9月。因為疫情，這對貓熊已長期處於隔離，不對外展出。

根據中加兩國政府協定，「大毛」和「二順」於2013年3月赴加拿大，原計劃旅居10年，於2023年返國。

2015年10月，「二順」借助人工授精技術生下龍鳳雙胞胎「加盼盼」和「加悅悅」。2018年3月，這個家庭遷居到卡加立動物園。今年1月，「加盼盼」和「加悅悅」依協議先行返回中國，加入貓熊繁育計畫。

「大毛」和「二順」返抵中國後，也將回到成都的貓熊繁育研究基地。

動物園 中國 加拿大

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