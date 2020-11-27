4年前暴紅「小馬雲」人消失 連爸爸都不知下落

范小勤消失了，但關於小馬雲的視頻仍在每天更新。(取材自澎湃新聞)

范小勤(左)因為撞臉馬雲(右)，被稱為小馬雲。(取材自重慶時報)

江西男孩范小勤因為酷似阿里巴巴創辦人馬雲 而暴紅網路，被稱為「小馬雲」的他，從被圍觀、消費到有人捐錢帶他去上學，年僅8歲就開始面對因為萬人追捧而產生的人生巨大變化。但4年過去，小馬雲「消失了」，不僅已近半年沒去學校，連他的父親也不知道他的下落。

來源：YouTube

2020年元旦，小馬雲被帶去參加某活動，與觀眾合影。(視頻截圖)

澎湃新聞報導， 4年前，因長相酷似馬雲，江西永豐縣嚴輝村的范小勤走紅網絡，他和他赤貧的家庭也成了「網紅」。2017年秋天，9歲的范小勤被一家公司帶到一千多公里外的河北石家莊，進入南栗小學讀一年級。背後推手是劉長江，他為范小勤爸爸范家發成立小馬總（北京 ）商貿有限公司和江西小馬總文化傳媒有限公司兩家公司。

范小勤在學校總是穿著時髦，家長們看到他會跑來跟他合影，問他馬雲的情況。在同學們的印象裡，小勤很少參加考試，沒什麼朋友。他住在學校附近單價兩萬多一平方米的小區，是城中村周邊最貴的社區；有貼身「保母」王雲輝照顧，並有傳言稱他上下學有「專車司機接送」。

范小勤今年12歲，上小學四年級，是班裡年紀最大的學生之一，但身高跟從前一樣，1米2、3左右。10月下旬，范家發問王雲輝，為何范小勤沒有去上學，王雲輝告訴他，范小勤身體不好，擔心學校附近有疫情 ，所以沒有送他去。

但關於「小馬雲」的視頻每天都在網上更新，抖音上「小馬總美食」、「小馬雲保母」、「小馬雲生活紀錄」和「小馬雲總裁」4個帳號，內容多為王雲輝陪伴范小勤在山東日照市和廣東佛山市吃飯、理髮、逛街等。

報導說，「小馬雲」走紅之前，家裡有四畝地，靠范家發一人耕種，以及每月幾百元的低保維持生活。如今，除了種地外，劉長江每年給范家發1萬，或者幾千元。只是范家發沒有想到，范小勤去河北後並沒有好好上學，且上了小學三年級還有一大半的字不會寫，但他也沒有精力管這些了，因為他更擔心自己若發生了什麼意外，這個家就生存不下去了。