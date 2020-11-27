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范冰冰復出又被堵！中廣電總局下令劣跡藝人不可玩直播

中國新聞組／香港28日電
范冰冰。(取材自微博)
范冰冰。(取材自微博)

在發出「限薪令」﹑「限古令」後，廣電總局對「直播圈」出招，發布加強秀場直播、電商直播管理通知。為了傳播正能量，規定違法失德藝人禁止在直播中亮相帶貨。此舉令人聯想到逃稅的范冰冰﹑「夜宿門」李小璐甚至是吸毒的陳羽凡﹑家暴蔣勁夫等藝人，在被娛樂圈封殺之後，唯一面對群眾的復出機會也被徹底斷了。

香港01報導，廣電總局針對直播圈推出的規定，例明直播平台的節目要積極傳播正能量，展現真善美，塑造健康的精神情趣，向觀眾展示有益才藝同健康生活直播節目。強調要遏止炫富拜金﹑低俗媚俗等的不良風氣，指出要切實採取有效措施不為違法失德的藝人提供出鏡的機會。

「不為違法失德的藝人提供出鏡的機會」此項，等於將令部份藝人唯一的復出之路都斷殺。

范冰冰自2018年捲入逃稅風波案後遭到封殺，即使認錯、補繳稅款罰金都未能獲得解封，在影視平台上完全見不到她的影子。雖然如此但范冰冰還有直播平台曝光的機會，不時上直播節目帶貨往往都吸引觀看，依然能夠維持她的熱度。

直播平台可算是范冰冰與觀眾互動最多的方式，但條例一出即完全封殺了她的曝光機會。未來極可能無法在直播平台再看見她，復出之路遙遙無期。

還有選秀節目「中國有嘻哈」中暴紅的PG One（王昊）與女星李小璐。二人因為被踢爆疑似共處一室過夜，「夜宿門事件」鬧得沸沸揚揚令他們相繼被封殺。在封殺期間李小璐都是靠直播節目支撐人氣，不時上美妝節目帶貨仍然有號召力，就算遭到封殺依然有可觀收入。男方PG One即使不靠直播節目爭取曝光率，但商演他一樣都不吃香，早前在西安演出禁止上台表演，只淪落到在台下唱10分鐘後被驅逐離場。

報導指出，還有一些劣跡藝人包括蔣勁夫因為家暴問題而被封殺﹑「羽泉組合」的陳羽凡因為吸毒被封殺﹑吳秀波被踢爆出軌有多名女伴被封殺﹑翟天臨假造博士學位被封殺等，這一些藝人未來將難出現直播節目，可謂是切切實實斷了他們復出之路。

李小璐。(取材自微博)
李小璐。(取材自微博)

范冰冰 李小璐 家暴

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