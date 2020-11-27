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疫情爆發近一年 譚德塞：國際專家將進入武漢調查

中央社布魯塞爾27日專電
世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，國際專家調查團將會進入中國武漢調查病毒起源。美聯社
世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，國際專家調查團將會進入中國武漢調查病毒起源。美聯社

世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，國際專家調查團將會進入中國武漢調查病毒起源。由於距2019冠狀病毒疾病蔓延全球已近一年，世衛這次調查透明度及成果備受關注。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）自2019年12月底在中國武漢爆發，在澳洲、美國等諸多國家呼籲調查病毒起源下，世衛2位專家7月時抵達中國，但當時專家卻未造訪武漢，令西方政府質疑北京是否會履行要辨別病毒來源的承諾。

今天世衛舉行線上記者會，媒體關注關於專家團前往中國調查病毒源頭，日本媒體直接詢問譚德塞，世衛的國際專家團是否會實地前往武漢？對此譚德塞回答是的，專家團會前往武漢。

這是自疫情爆發近一年後，國際專家團確認終能進入爆發源頭武漢實地調查。

世衛動物疾病專家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）也出席今天記者會，他說明國際團隊已開始與中國專家合作，將在武漢及其周圍研究，以了解2019年末發生的情況。

疫情爆發後，國際要求世衛儘快對病毒起源及傳播進行調查，但8月「金融時報」曾報導，世衛專家7月前往時在北京待了3周，根本連武漢附近都沒有去，「任何發現相關跡象的可能性都煙消雲散了」。

而世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）曾在10月表示，世衛的國際專家名單須先提供給中國。使得未來調查的透明度及成果備受關注。

世衛 武漢 中國

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