感恩節送糖 哈工大宿管阿姨竟遭舉報「過洋節」

微博網友在網路發文，表示哈爾濱工業大學一名宿舍阿姨遭人舉報。(取材自澎湃新聞)

昨日是感恩節，中國 哈爾濱工業大學一名宿舍管理員為在這天表示感謝，要送學生糖果，卻被學生舉報公開搞「洋節」活動。哈爾濱工業大學今日表示，學校不提倡有宗教色彩的「洋節」進校園，堅決禁止宗教活動進校園。

據澎湃新聞報導，哈爾濱工業大學同時表示，經查宿舍阿姨發送巧克力是出於好心，學生留言提醒阿姨也是出於善意。

昨日有微博 網友在網路上發文，指出哈爾濱工業大學內一名宿舍阿姨在感恩節當天為表示感謝，送學生糖果，卻被一名學生威脅要舉報她公開搞「洋節」活動，他並附上微信 截圖。

微信對話截圖顯示，一名宿舍阿姨在微信上表示，「今天是西方感恩節，我借此節日在這裡感謝同學們對17公寓工作的支持。今天早7：50分，我在公寓大廳為大家分發糖果，先到先得，發完為止。」

其中一名群組成員回應，「宣傳這種西方節日，作為宿舍輔導員，非常不妥。尤其在哈爾濱工業大學。作為官方代表，公開搞洋節慶祝活動，不考慮影響嗎？如不停止，自己將向學校有關部門反映。」

宿舍阿姨之後表示，她欠考慮，實際只是要表達感謝同學對公寓工作支持，以後會多多注意。

一名哈爾濱工業大學的學生向陸媒證實的確有這項對話，他說，宿舍阿姨之後已在微信群中向學生道歉，並表示希望同學能刪除此前的微博截圖，不再多做議論。該同學稱，微信群中，有同學對阿姨送糖果的做法表達了謝意。