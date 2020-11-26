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感恩節送糖 哈工大宿管阿姨竟遭舉報「過洋節」

記者呂佳蓉／綜合報導
微博網友在網路發文，表示哈爾濱工業大學一名宿舍阿姨遭人舉報。(取材自澎湃新聞)
微博網友在網路發文，表示哈爾濱工業大學一名宿舍阿姨遭人舉報。(取材自澎湃新聞)

昨日是感恩節，中國哈爾濱工業大學一名宿舍管理員為在這天表示感謝，要送學生糖果，卻被學生舉報公開搞「洋節」活動。哈爾濱工業大學今日表示，學校不提倡有宗教色彩的「洋節」進校園，堅決禁止宗教活動進校園。

據澎湃新聞報導，哈爾濱工業大學同時表示，經查宿舍阿姨發送巧克力是出於好心，學生留言提醒阿姨也是出於善意。

昨日有微博網友在網路上發文，指出哈爾濱工業大學內一名宿舍阿姨在感恩節當天為表示感謝，送學生糖果，卻被一名學生威脅要舉報她公開搞「洋節」活動，他並附上微信截圖。

微信對話截圖顯示，一名宿舍阿姨在微信上表示，「今天是西方感恩節，我借此節日在這裡感謝同學們對17公寓工作的支持。今天早7：50分，我在公寓大廳為大家分發糖果，先到先得，發完為止。」

其中一名群組成員回應，「宣傳這種西方節日，作為宿舍輔導員，非常不妥。尤其在哈爾濱工業大學。作為官方代表，公開搞洋節慶祝活動，不考慮影響嗎？如不停止，自己將向學校有關部門反映。」

宿舍阿姨之後表示，她欠考慮，實際只是要表達感謝同學對公寓工作支持，以後會多多注意。

一名哈爾濱工業大學的學生向陸媒證實的確有這項對話，他說，宿舍阿姨之後已在微信群中向學生道歉，並表示希望同學能刪除此前的微博截圖，不再多做議論。該同學稱，微信群中，有同學對阿姨送糖果的做法表達了謝意。

哈爾濱工業大學一名宿舍阿姨在感恩節時送糖果給住學校宿舍的學生，卻被學生威脅說要舉...
哈爾濱工業大學一名宿舍阿姨在感恩節時送糖果給住學校宿舍的學生，卻被學生威脅說要舉報。（取材自微博）

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