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53艘澳運煤船卡關中國港口 莫里森：澳盼與中和諧相處

中國新聞組／北京27日電
數十艘散貨船運載澳洲煤炭滯留中國。圖為澳洲運煤船Jag Anand號。（取材自國際船舶網）
數十艘散貨船運載澳洲煤炭滯留中國。圖為澳洲運煤船Jag Anand號。（取材自國際船舶網）

中澳關係陷入僵局，繼大麥加課關稅、牛肉被禁、銅礦和葡萄酒等商品不准輸入中國後，又有53艘載運價值超過5億美元澳洲煤礦的運煤船，被堵在中國港口外，其中部分甚至已經卡了兩個多月。澳洲總理莫里森表示，他已找到「最適當的人」來處理煤船危機，並稱澳洲仍想與中國和諧相處，建立積極關係。

英國衛報報導，一直追蹤事件情況的全球大宗商品與能源報價公司Argus說，這些澳洲運煤船上共約1000名船員，有的早在5月就離開澳洲，許多自9月起就一直在中國水域等著能夠入港卸貨。

中國25日對澳洲煤礦船延誤進港的解釋是，中方依法依規加強對進口煤炭的質量安全檢查和環保項目檢測，以更好地保護中國企業的合法權益和環境安全。

中國和澳洲貿易關係密切，聯合國貿易數據顯示，澳洲在2018年向中國出口超過8000萬公噸煤炭，比排名第二的印尼超過一倍。

澳洲總理莫里森形容澳中關係正處於「非常時期」，他24日說，已經找到了「最適當的人」來處理澳洲運煤船被堵在中國港口外的危機，希望能夠打破僵局。

不過要改善目前雙邊關係並不容易。彭博資訊提到，莫里森的部長們至少從4月開始就沒能再與北京對口直接溝通。北京發洩對坎培拉的不滿，本周直接在北京駐澳大使館的官網貼文，指責雙方交惡全因澳方行為失當，表明「解鈴還需繫鈴人」。

面對北京重磅揮來的直拳，莫里森強調：「我們將與中國政府盡可能討論出最好的處理方式。兩國關係雖明顯緊張，但不會以犧牲澳洲主權的方式解決。」

值得一提的是，莫里森日前在一次演講中對中國經濟發展和脫貧事業做出積極評價，大讚「論脫貧，沒國家比得上中國」。澳媒認為莫里森政府對華態度轉變，向中國拋出橄欖枝。 

中國 澳洲 北京

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