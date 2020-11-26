我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：選舉人團如支持白登 我就交出政權離開白宮

川普感恩節報佳音：新冠疫苗下周起交付遞送

被盯上? 萬達清空海外地產 賣掉芝加哥五星級酒店

中國新聞組／北京27日電
萬達清空海外地產。(取材自財新網)
萬達清空海外地產。(取材自財新網)

中國當局2017年8月明確收緊政策限制「非理性」對外投資，疑被中國監管機構盯上的萬達酒店發展25日公告，公司24日完成出售美國芝加哥物業項目。公司將不再持有目標公司任何權益，目標公司的資產、負債及財務業績將不再綜合計入公司的綜合財務報表。至此，萬達集團已將其海外地產項目全部清空。

中國證券報報導，接近萬達的知情人士稱，此前，萬達集團海外業務一直在萬達酒店發展這一平台，近年來開始壓縮並出售海外業務。此次出售的芝加哥物業項目還在建設中，屬於重資產類。未來萬達酒店發展會專注酒店管理、酒店設計及建設等主業發展，以輕資產形式運營。萬達酒店發展的酒店類業務屬於服務類型的業務，無論是收益還是回籠資金速度，都相對較低。此次出售芝加哥項目，對公司日常現金流、盈利能力是一次巨大改善。

根據此前萬達酒店發展披露的信息，芝加哥物業項目規畫總建築面積約為17.6萬平方米，計畫建成一座高361米的五星級酒店，建成後將成為芝加哥第三高建築。

根據萬達酒店發展25日的公告內容，出售完成時，公司間貸款的本金額約2.81億美元(約18.35億人民幣)，目前已向賣方支付約3.499億美元。該等遞延金額（當中第一批遞延金額已因遞延金額調整增至1.04億美元）仍未償還並須由買方根據該協議向賣方償還。

萬達酒店發展認為，目前出售芝加哥項目變現是一個良好的機會。萬達酒店發展主要業務為物業發展、物業投資及管理、酒店運營及管理、酒店設計及建設管理服務等。公司此次出售芝加哥項目，與公司去槓桿化及改善現金流的策略一致。

芝加哥 美元 中國

上一則

黃之鋒單獨監禁 一夜難眠 不期望會獲公平審判

下一則

53艘澳運煤船卡關中國港口 莫里森：澳盼與中和諧相處

延伸閱讀

橋港區餐廳業者 推免費社區食堂

橋港區餐廳業者 推免費社區食堂
芝加哥「得來速」節日燈光秀 開車安全逛

芝加哥「得來速」節日燈光秀 開車安全逛
亞馬遜物流中心將進駐橋港區 附近居民憂空汙

亞馬遜物流中心將進駐橋港區 附近居民憂空汙
CBP查獲大批百元假鈔 籲商家留意

CBP查獲大批百元假鈔 籲商家留意

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

2020-11-25 20:34
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出
美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
見蛇闖宿舍！越南窮學生抓來燉湯喝 開鍋照超恐怖

見蛇闖宿舍！越南窮學生抓來燉湯喝 開鍋照超恐怖