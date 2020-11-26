被盯上? 萬達清空海外地產 賣掉芝加哥五星級酒店

萬達清空海外地產。(取材自財新網)

中國 當局2017年8月明確收緊政策限制「非理性」對外投資，疑被中國監管機構盯上的萬達酒店發展25日公告，公司24日完成出售美國芝加哥 物業項目。公司將不再持有目標公司任何權益，目標公司的資產、負債及財務業績將不再綜合計入公司的綜合財務報表。至此，萬達集團已將其海外地產項目全部清空。

中國證券報報導，接近萬達的知情人士稱，此前，萬達集團海外業務一直在萬達酒店發展這一平台，近年來開始壓縮並出售海外業務。此次出售的芝加哥物業項目還在建設中，屬於重資產類。未來萬達酒店發展會專注酒店管理、酒店設計及建設等主業發展，以輕資產形式運營。萬達酒店發展的酒店類業務屬於服務類型的業務，無論是收益還是回籠資金速度，都相對較低。此次出售芝加哥項目，對公司日常現金流、盈利能力是一次巨大改善。

根據此前萬達酒店發展披露的信息，芝加哥物業項目規畫總建築面積約為17.6萬平方米，計畫建成一座高361米的五星級酒店，建成後將成為芝加哥第三高建築。

根據萬達酒店發展25日的公告內容，出售完成時，公司間貸款的本金額約2.81億美元 (約18.35億人民幣)，目前已向賣方支付約3.499億美元。該等遞延金額（當中第一批遞延金額已因遞延金額調整增至1.04億美元）仍未償還並須由買方根據該協議向賣方償還。

萬達酒店發展認為，目前出售芝加哥項目變現是一個良好的機會。萬達酒店發展主要業務為物業發展、物業投資及管理、酒店運營及管理、酒店設計及建設管理服務等。公司此次出售芝加哥項目，與公司去槓桿化及改善現金流的策略一致。