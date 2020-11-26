我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診破6042萬例 死亡逾142萬

任正非：榮耀不要藕斷絲連 要做華為最強競爭對手

特派記者林宸誼／上海即時報導
任正非要榮耀做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為。圖為位於北京市聯想橋附近的一家電器商店內的榮耀手機銷售專區。 中新社
任正非要榮耀做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為。圖為位於北京市聯想橋附近的一家電器商店內的榮耀手機銷售專區。 中新社

華為內部網站心聲社區，刊出總裁任正非25日在榮耀送別會上的講話，要榮耀做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為，成為一個自我激勵的口號，一旦「離婚」就不要再藕斷絲連。

任正非指出，榮耀要全力擁抱全球化產業資源，儘快地建立與供應商的關係。堅持向一切先進的學習，包括向自己不喜歡的人學習。

任正非表示，榮耀要堅定不移地擁抱全球化，加強擁抱英、美、歐、日、台、韓的企業；美國是世界科技強國，它的許多公司很優秀，要堅定大膽與他們合作；同時也要與國內合作夥伴合作，與他們一同成長。

至於為何要剝離榮耀，任正非也提到，在美國一波一波嚴厲制裁下，美國某些政客不是要糾正華為，而是要打死華為，分佈在170個國家的通路商因為沒有水而乾枯，供應商也不能採購而貨物積壓，這將導致合作夥伴員工失業、銷售下滑，甚至拖累股市。

為什麼華為不能承擔一些犧牲，任正非指出，榮耀就是去與他們同甘共苦的，使乾枯的通路在水源未斷時，補充滿流水，榮耀是生產中、低階產品，剝離後的榮耀在智信公司的領導下迅速恢復生產，解決上、下游合作夥伴的困難。

任正非還感性的表示，華為數十年近似嚴苛的管理，將榮耀一批天真浪漫年青的小知識份子改造成能艱苦奮鬥的戰士，過去有些方法過於生冷（不避忌人與事），對不起了，今天要送別榮耀，同樣是一樣的依依不捨，正當秋風起，杏葉一地黃，出門也許是更冷的寒風，華為再不能為榮耀遮風檔雨了，一路走好，多多保重。

華為 任正非 美國

上一則

是否已與白登團隊接觸？中國外交部這樣回答

延伸閱讀

反美國封殺！華為4G手機將復活 供應商：最快明年首季上市

反美國封殺！華為4G手機將復活 供應商：最快明年首季上市

華為總裁任正非：誰再建言造車 調離職位

華為總裁任正非：誰再建言造車 調離職位
英國擬花費3.3億美元 協助電信業者換掉華為5G設備

英國擬花費3.3億美元 協助電信業者換掉華為5G設備
淡出手機市場 華為業務整併 強攻智慧車

淡出手機市場 華為業務整併 強攻智慧車

熱門新聞

湖南衛視的三大明星台柱何炅（中）、汪涵（左）和謝娜（右）。（取材自微博）

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

2020-11-23 22:13
爸其貌不揚，卻生出高顏值兒，做4次鑑定才知這麼回事。取材自網易新聞

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

2020-11-25 08:32

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
DNA鑑定兒非親生 男回家打斷妻腿、喝農藥

DNA鑑定兒非親生 男回家打斷妻腿、喝農藥