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22歲楊超越「特殊人才」落戶上海 網民為何不服?

中國新聞組／上海26日電
楊超越落戶上海自貿區臨港新片區受矚目，圖為她25日參加活動 。(取材自中國基金報)
楊超越落戶上海自貿區臨港新片區受矚目，圖為她25日參加活動 。(取材自中國基金報)

被稱為「錦鯉女孩」的女歌手楊超越以「特殊人才」身分申請落戶上海臨港獲准。官方昨天證實這項消息後，引發網民炸鍋，支持和批評聲浪都有，有人期許她可為臨港文旅產業注入新活力，有人則質疑她學歷低、沒具體成就。相關話題迅速衝上微博熱搜第一。

新浪娛樂報導，22歲的楊超越昨天回應有關輿論對她落戶上海的質疑時表示，上海一直是她嚮往的地方，作為一個藝人，她能為臨港做的就是讓大家更多的人知道臨港這樣一個美麗的地方，也有非常好的環境，希望他們可以來到這裡發展。

中國基金報報導，楊超越的公司上海簡越文化傳播在臨港新片區註冊，她申請了2020年第五批特殊人才引進，等公示期七天一過，也就是30日前無人提出異議，楊超越就能成為新上海人。

上海官方對此回應指消息屬實，並指楊超越是上海臨港新片區引進的第5批特殊人才。昨天在臨港新片區「文化產業孵化中心」揭牌頒證儀式上，楊超越還作為企業代表發言。

報導指出，楊超越落戶上海是依據臨港新片區管委會去年11月發布「中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區支持人才發展若干措施」中的「特殊人才推薦落戶」。今年6月，網紅主播李佳琦另也以特殊人才身分落戶上海，成為崇明區2020年第一批引進落戶的對象。

天眼查信息顯示，上海簡越文化傳播有限公司成立於2020年10月，註冊資本100萬，楊超越為大股東，持股99%，宋亞萍持股1%。楊超越是知名女歌手、藝人，2018年參加女團青春成長節目「創造101」獲得總決賽第3名，一戰成名，迅速走紅，被稱為「錦鯉女孩」。

「楊超越落戶上海」的消息一出，引來網民熱議，對此褒貶不一。有批評者質疑她學歷低、在唱跳、演戲等領域都沒具體成就，「所以她的特殊身分到底是歌手？演員？知名錦鯉？」，並諷刺「人家辛苦幾十年寒窗苦讀，不如選秀出道當一個明星」。支持者則稱楊超越不僅是歌手，而且22歲就成了女青年企業家，這就是「特殊人才」。

臨港新片區數字經濟創新發展服務專員周寧馨表示，楊超越學歷確實不高，但她用自己的奮鬥和努力應對了很多困難和挑戰，成為眾多青少年的偶像和榜樣，是臨港發展中，「不唯學歷」，對文化創意類、從事數字經濟等「新型」人才的引導和鼓勵。

楊超越(右四)落戶上海自貿區臨港新片區受矚目，圖為她25日參加活動 。(取材自中...
楊超越(右四)落戶上海自貿區臨港新片區受矚目，圖為她25日參加活動 。(取材自中國基金報)
楊超越落戶上海自貿區臨港新片區受矚目，圖為她25日參加活動 。(取材自中國基金報...
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