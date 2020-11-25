種種美好…英網友用寶石形容中國 華春瑩這樣回應

華春瑩發推分享Pete Truman關於中國的回答。(取材自南方都市報)

「你去過哪個國家和外界描述的完全不一樣？」美版知乎Quora上這則提問引發不少外國網友關注，名為Pete Truman的網友，留言列舉自己在中國 生活感受到的種種美好體驗，吸引超過33萬網友點讚。這則回答也得到外交部發言人華春瑩 的轉發，華春瑩並說「中國以開放的姿態歡迎你來，並一定會給你留下深刻印象」。

南方都市報報導，Pete Truman來自英國，目前在上海，是一名IT軟件工程師。他開通了個人網站，名為中國生活日記（Daily China Life），分享了許多他在中國生活的體驗，並時常以他親身經歷回答網友關於中國的提問、為來中國的外國人提供衣食住行方面的建議。

在來中國工作之前，PeteTruman已經來過中國數次旅遊，當時被中國古老而博大精深的文化吸引的他，萌生了到中國生活的想法。2017年初，他在上海找到了IT工程師的工作，辦理好簽證，就正式搬到中國，開啟了生活。

至今，我已經遊覽了超過50個中國的城市。他總是一個人旅行，在旅行時和當地人交談，現在他的微信裡有很多來自各地的中國朋友。

「中國就像被掩蓋的寶石，等著人們去發現她的美」，他列舉了很多喜歡中國的理由，包括安全性、電子支付的便利性，他也看到中國對傳統文化的重視與保存，雖然中國人性格平和、靦腆，但其實很熱情好客。

PeteTruman承認部分西方國家的人對中國和中國人民仍存在一些誤解和偏見，就像有網友會在Quora上提問「中國是不是一個落後的國家？」他覺得這些誤解和偏見是很多原因造成的，中國不是一個移民國家，長期居留在此的外國人占比並不大，而且大部分外國人不懂中文，這也是導致他們不了解中國的一個障礙。

他認為中國可以加強對外交流，例如上海紐約大學 、西交利物浦大學等中外大學的聯合，都是非常好的例子。如果中國媒體能更多地用英文、在更多的社交媒體上報導，增加外國人對中國的了解，也是很好的事情。