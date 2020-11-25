CNN：中國人在印度洋造的這座橋 把印度急壞了

中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。(取材自新華網)

「在印度 洋中心，一座長2.1公里的大橋從寧靜如畫的環礁蜿蜒而出，連接起首都和國際機場。這是馬爾地夫越來越多中國 工程中的一個。」美國有線電視新聞網（CNN）24日發布文章「雙橋記：印度和中國爭奪在馬爾地夫的影響力」稱，中國在馬爾地夫不斷擴大影響力，已引起印度「後院」不保的疑慮。

觀察者網引述報導，印度將這一地區視為傳統勢力範圍的一部分，現在卻可能要被「拉攏」走。尤其「印度在馬爾地夫無法影響中國的安全，但中國在馬爾地夫可以有很多辦法來影響印度的安全。」

為了「挽回」具有重要戰略意義的馬爾地夫，印度頻頻示好，也學中國說要在這裡建橋，還想在規模上壓中國一頭。

CNN的報導稱，中馬友誼大橋竣工於2018年，被當時的馬爾地夫總統稱作是兩國關係的「里程碑」。這座橋不但將首都和機場連接了起來，還讓為緩解首都居住壓力而建設的胡魯馬累島和首都之間的交通更方便。

在中國的資金、工人和技術的幫助下，這座大橋最終建成。整個項目耗資2億美元 ，中國提供了1.16億美元資金和7200萬美元貸款，其餘由馬爾地夫政府支付。現在，從橋上開車通勤只需要幾分鐘時間。以往，在通勤高峰期，人們可能要為這20分鐘路程排上幾個小時的隊搭渡輪。

這樣改善馬爾地夫人民生活水平的好事，引來了印度的忌憚。馬爾地夫是一個人口不到50萬的群島國家，在土地面積和人口上都是亞洲最小的國家。但是，該國近1200個島嶼散布在印度洋上具有重要戰略意義的水域和航線上。

據估計，印度一半的對外貿易和80%的能源進口都要經過馬爾地夫附近的海上通道。中國從中東和非洲進口的原油占其去年進口總量的62%，也要途經這些路線。

今年8月，印度宣布了一項號稱5億美元的建橋計畫，其中包括1億美元贈款和4億美元軟貸款或信用額度。這段橋和堤道據稱長達6.7公里，將連接馬累和附近三個島嶼，在長度、規模和價格上都超出中國的橋，被宣傳為馬爾地夫將建的「最大民用基礎設施項目」 。

外界普遍認為印度此舉是為了對抗中國日益增長的影響力，擔心中國「侵入其後院」。

澳洲國立大學國家安全學院高級研究員布魯斯特（David Brewster）指出，「就援助的規模和部署速度而言，這對印度來說確實是前所未有的。這表明了印度政府對馬爾地夫重要性的看法，即印度需要不惜一切代價來確保它在馬爾地夫的地位。」