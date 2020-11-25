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中國藥廠宣布 已正式提交新冠疫苗上市申請

記者林則宏／即時報導
圖為國藥集團早前展示新冠病毒滅活疫苗樣品。（新華社）
圖為國藥集團早前展示新冠病毒滅活疫苗樣品。（新華社）

據新華財經報導，中國國藥集團有限公司（簡稱「國藥集團」）副總經理石晟怡今日宣布，國藥集團已向中國國家藥監局提交新冠疫苗上市申請。國藥集團旗下有兩款新冠滅活疫苗早前已進入三期臨床試驗。

國藥集團是由中國國務院國有資產監督管理委員會直接管理的唯一一家以醫藥健康產業為主業的大型中央醫藥企業，旗下擁有1500多家子公司和6家上市公司，員工總數達15萬人，2019年營收將近人民幣5000億元（約759.8億美元）。

國藥集團董事長劉敬楨日前曾表示，中國已有數十萬人緊急接種國藥集團旗下兩款新冠疫苗，沒有出現一例嚴重不良反應，而接種後離境人數達5.6萬人，目前也無人感染。

國藥集團這兩款新冠疫苗早前已在阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國進行三期臨床試驗。劉敬楨本月6日在上海一場論壇上表示，在十多個國家和地區進行的國際臨床三期試驗，迄今接種人數已超過5萬人。

劉敬楨說，「這個過程，效果非常理想，繼而帶動了阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、巴林等國家宣布對國藥兩款疫苗進行緊急使用。」

劉敬楨還表示，他本人在今年3月就接種了新冠疫苗，「到現在仍然活蹦亂跳，沒有任何副反應」。

中國財政部前部長樓繼偉13日在北京參加一場論壇時也透露，他已施打中國國產新冠疫苗，「打兩次，99%得到抗體。」

對於新冠疫苗未來產能，劉敬楨表示，到今年底，國藥集團新冠疫苗產能大約能達到1億劑左右，按中國官方要求，明年產能必須超過10億劑，以確保中國民眾都能施打得到疫苗。

疫苗 中國 國務院

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