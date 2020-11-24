英提交新法案：電信業者若用華為設備 將重罰

華為公司在英國的總部辦公樓。(Getty Images）

路透報導，英國 政府周二向國會提交新法案，內容提到，如果該國電信業者違反禁令使用中國電信設備商華為 公司製造的設備，將面臨最高為營業額10%或每天10萬英鎊（13萬3140美元）的罰款。

美國之音報導，今年7月，英國政府決定，從2027年年底開始禁止使用華為的5G 設備。新的法律草案一旦通過，將把英國政府禁用華為設備的禁令以法律形成確定下來。

華為在智能手機、網路設備和5G技術等方面已經成為美國、歐洲和南韓等企業主要競爭對手。但外界普遍認為，華為與中國政府關係密切，可能會被利用於滲透西方網路，進行間諜活動。華為對此指控一直予以否認。

路透24日報導，英國政府表示，「電信（安全）法案」將提高英國電信網路的安全標準，並消除高風險供應商的威脅。法案旨在將該決定寫入法律，並在將來管理其他高風險供應商帶來的風險，對於違反規則的電信業者將予以嚴懲。

據報導，英國數字化、文化和媒體大臣道登（Oliver Dowden）表示，只有在安全且有彈性的情況下，5G和光纖網路才能帶來好處。「該具開創性的法案將讓英國的電信安全制度是全球屬一屬二的嚴格，使我們能夠採取必要措施保護我們的網路。」

報導指出，華為表示對英國政府試圖將其排除在5G推出之外感到失望。

華為副總裁張國威表示，「這一決定是出於政治動機，而不是基於對風險的公正評估。」「這不符合大家的最佳利益，因這會讓英國進入數字慢車道，並讓政府的升級日程面臨風險。」

據報導，英國政府表示，法案中更嚴格的安全標準還能保護英國免於其他國家及罪犯的網路攻擊。