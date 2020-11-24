我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國4000人染疫亡 學者李毅笑稱：等於沒人死

川普再踢鐵板 內華達州最高法院確認白登勝選

中國4000人染疫亡 學者李毅笑稱：等於沒人死

中央社台北24日電
中國學者李毅10月16日在「深圳灣論壇」笑稱，中國感染新冠肺炎死了4000人，跟美國死22萬人相比，「等於一個人都沒死」。（截圖取自網易新聞「易視頻」）
中國學者李毅10月16日在「深圳灣論壇」笑稱，中國感染新冠肺炎死了4000人，跟美國死22萬人相比，「等於一個人都沒死」。（截圖取自網易新聞「易視頻」）

中國武統派學者李毅上月在一場論壇笑稱，中國感染新冠肺炎死了4000人，跟美國死22萬人相比，「等於一個人都沒死」。相關影片昨天被披露後，引發中國輿論圍剿，痛批李毅冷血、沒人性。

中媒網易新聞「易視頻」23日披露李毅10月16日在「深圳灣論壇」演講的一段影片後，引發輿論譁然。

李毅在演講中笑稱，「新冠（肺炎）這個東西是最不利於歐美的，最有利於朝鮮和中國的，所以咱還死了4000人，是吧？但是你死4000人和美國死22萬人相比，等於一個人都沒死嘛，對吧？」

李毅還笑稱，全球經濟現在中國一枝獨秀，中國超過美國的時間提前了，「2027年沒問題，美國活不成了」，14億中國人都沒認識到這一點，「不是美國在整中國，是我們把美國逼得活不下去了！」

影片在網路引發熱傳後，李毅遭到廣大網友圍剿，痛批他冷血、沒人性。中媒新京報23日晚間發出評論，反問李毅：「死四千人等於一個沒死，逝者生命豈能這樣被歸零？」這篇評論還被官媒中國新聞網等多家媒體轉載表示認同。

評論說，疫情風險尚未解除，卻出現了如此驚人之論，讓人錯愕。更讓人錯愕的是，這位「學者」是以嬉皮笑臉的輕佻口吻，來講出這段雷人語錄的。影片中，在李毅自以為的幽默和自信的映襯下，「完全看不到任何對生命的尊重」。

新京報並批評，在李毅冷血的大數據邏輯之下，人命彷彿只是冷冰冰的統計數字，甚至可以被四捨五入、化整為零。毫無疑問，「這是對疫情中無數家庭不幸遭遇的徹底無視」。

不過李毅遭到千夫所指後仍不道歉，今晨還在微博發文回嗆新京報評論作者並揚言提告，警告他最好「謹言慎行」。

李毅稱，他講這段話是「讚頌中國抗疫鬥爭取得了輝煌的成績，批判美國的抗疫鬥爭有重大失誤」。

他還稱，國內外敵對勢力，從打擊「著名愛國人士」的邪惡目的出發，故意斷章取義，把「和美國比」這4個字的前提刪掉，無中生有，造謠污蔑，惡毒攻擊，惡意誹謗。「這些壞人是誹謗罪的罪犯，是犯罪分子，本應繩之以法」。

根據中國國家衛生健康委員會最新通報，截至23日，中國已有4634人因感染2019冠狀病毒疾病死亡。

根據美國約翰霍普金斯大學（JHU）統計，截至23日，全美染疫死亡已達25萬7616人。

中國 美國 疫情

上一則

經濟學人：3大因素 台企在中國黃金時代已不復返

延伸閱讀

美國政局趨穩 道瓊指數歷來首度漲破30,000點

美國政局趨穩 道瓊指數歷來首度漲破30,000點
第二波疫情來襲 美國起司價格今年來暴跌逾10%

第二波疫情來襲 美國起司價格今年來暴跌逾10%
瞄準航太領域 美國傳將制裁89中企 恐加劇美中緊張關係

瞄準航太領域 美國傳將制裁89中企 恐加劇美中緊張關係
過節該聚會嗎？公衛專家給防疫指南

過節該聚會嗎？公衛專家給防疫指南

熱門新聞

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
浦東機場擠滿等待檢測的人潮，有網民發文稱，現場連最基本的安全隔離措施都沒有。（取材自微博）​

上海浦東機場連夜核酸檢測爆混亂 人擠人、有人暈倒了

2020-11-22 21:58
涉案男子遭警方逮捕。（取材自民生觀點）

收費談不攏…3男花300元嫖娼 賣淫女不從遭輪姦

2020-11-20 12:00
黃之鋒(右)、林郎彥被收押前回頭一望。(美聯社)

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

2020-11-23 08:51
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

2020-11-17 12:00
56歲女子蘇敏的自駕遊視頻暴紅。圖為她出發時所拍攝。（視頻截圖）

56歲大媽策畫1年逃家 視頻暴紅

2020-11-21 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業

湖南衛視3台柱 何炅、汪涵和謝娜退出芒果關聯企業
猶他州出現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景

猶他州出現神秘巨型柱！如電影「2001太空漫遊」場景