中國4000人染疫亡 學者李毅笑稱：等於沒人死

中國學者李毅10月16日在「深圳灣論壇」笑稱，中國感染新冠肺炎死了4000人，跟美國死22萬人相比，「等於一個人都沒死」。（截圖取自網易新聞「易視頻」）

中國 武統派學者李毅上月在一場論壇笑稱，中國感染新冠肺炎死了4000人，跟美國 死22萬人相比，「等於一個人都沒死」。相關影片昨天被披露後，引發中國輿論圍剿，痛批李毅冷血、沒人性。

中媒網易新聞「易視頻」23日披露李毅10月16日在「深圳灣論壇」演講的一段影片後，引發輿論譁然。

李毅在演講中笑稱，「新冠（肺炎）這個東西是最不利於歐美的，最有利於朝鮮和中國的，所以咱還死了4000人，是吧？但是你死4000人和美國死22萬人相比，等於一個人都沒死嘛，對吧？」

李毅還笑稱，全球經濟現在中國一枝獨秀，中國超過美國的時間提前了，「2027年沒問題，美國活不成了」，14億中國人都沒認識到這一點，「不是美國在整中國，是我們把美國逼得活不下去了！」

影片在網路引發熱傳後，李毅遭到廣大網友圍剿，痛批他冷血、沒人性。中媒新京報23日晚間發出評論，反問李毅：「死四千人等於一個沒死，逝者生命豈能這樣被歸零？」這篇評論還被官媒中國新聞網等多家媒體轉載表示認同。

評論說，疫情 風險尚未解除，卻出現了如此驚人之論，讓人錯愕。更讓人錯愕的是，這位「學者」是以嬉皮笑臉的輕佻口吻，來講出這段雷人語錄的。影片中，在李毅自以為的幽默和自信的映襯下，「完全看不到任何對生命的尊重」。

新京報並批評，在李毅冷血的大數據邏輯之下，人命彷彿只是冷冰冰的統計數字，甚至可以被四捨五入、化整為零。毫無疑問，「這是對疫情中無數家庭不幸遭遇的徹底無視」。

不過李毅遭到千夫所指後仍不道歉，今晨還在微博發文回嗆新京報評論作者並揚言提告，警告他最好「謹言慎行」。

李毅稱，他講這段話是「讚頌中國抗疫鬥爭取得了輝煌的成績，批判美國的抗疫鬥爭有重大失誤」。

他還稱，國內外敵對勢力，從打擊「著名愛國人士」的邪惡目的出發，故意斷章取義，把「和美國比」這4個字的前提刪掉，無中生有，造謠污蔑，惡毒攻擊，惡意誹謗。「這些壞人是誹謗罪的罪犯，是犯罪分子，本應繩之以法」。

根據中國國家衛生健康委員會最新通報，截至23日，中國已有4634人因感染2019冠狀病毒疾病死亡。

根據美國約翰霍普金斯大學（JHU）統計，截至23日，全美染疫死亡已達25萬7616人。