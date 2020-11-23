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孟晚舟案新進度 加警的「密碼紙條」恐涉違法取得

記者蔡敏姿／綜合報導
寫有孟晚舟手機密碼的紙條。（取材自央視新聞網）
寫有孟晚舟手機密碼的紙條。（取材自央視新聞網）

加拿大溫哥華當地時間23日，孟晚舟引渡案第二階段法庭聽證中的交叉詢問環節繼續進行，來自加拿大聯邦警察（RCMP）的達利瓦爾（Gurvinder Dhaliwal）警官作證稱，寫著孟晚舟手機密碼的紙條是加拿大邊境服務局的柯克蘭（Scott Kirkland）交給他的。

北京日報報導，柯克蘭作證時則聲稱，是他因「過失」把紙條放進與手機同一個袋子裡，聯邦警察因而獲得這個密碼紙條。如果達利瓦爾警官的證言屬實，那麼，邊境服務局就涉嫌違反海關法，把海關獲得的旅客信息故意交給警方。

另外一個重要細節是，警方獲得的密碼不僅有手機密碼，還有孟晚舟住宅安保系統的密碼，而這個密碼顯然不是邊境服務局應該獲得的隱私信息。

由於加拿大警方將孟晚舟手機的IMEI號等信息交給美國聯邦調查局（FBI），這就意味著，美國執法部門可以憑借這些信息獲得孟晚舟手機的通話記錄、短信等詳細信息。

當天，加拿大聯邦國會的兩位眾議員，來自新民黨的阿什頓（Niki Ashtn）、來自綠黨的曼利（Paul Manly）要求釋放孟晚舟，這是現任國會議員首次公開表示支持釋放孟晚舟。加拿大總理杜魯多日前表示，「不後悔逮捕孟晚舟。」

聯邦警察Ben Chang索取孟晚舟手機和電子設備信息的郵件。（取材自央視新聞網...
聯邦警察Ben Chang索取孟晚舟手機和電子設備信息的郵件。（取材自央視新聞網）

孟晚舟 加拿大 手機

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