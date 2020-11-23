人民幣200元/支 四川新冠疫苗已有人接種

科研人員展示新型冠狀病毒mRNA疫苗研發實驗過程。(中新社資料照片)

繼浙江嘉興、義烏等地開放新冠疫苗 緊急接種預約，四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科主任梁宗安表示，四川省也開始新冠肺炎 疫苗的採購工作，已有醫務人員接種。

成都商報報導，今年7月22日，中國正式啟動新冠疫苗的緊急使用，為高暴露風險人員接種疫苗。日前，浙江嘉興、義烏等多地已開放新冠疫苗緊急接種預約。

梁宗安透露，自己所在的四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科於10月20日收到新冠疫苗的接種通知，醫務人員自願報名接種，他已於11月11日下午完成新冠肺炎疫苗的接種。同時，四川省已經開始新冠疫苗的採購工作，預計將有更多人緊急接種上新冠疫苗。

對於新冠疫苗的價格，梁宗安透露，「據我了解，四川的新冠肺炎疫苗每支和浙江價格一致。」浙江紹興面向社會開放的疫苗接種預約登記網絡平台顯示，疫苗接種分為兩劑次，價格為人民幣 200元／支（瓶），另收取接種服務費每劑次人民幣28元。

不過，梁宗安並未說明接種的疫苗是來自於哪家公司生產。

梁宗安表示，根據現有的報導，新冠肺炎疫苗的免疫期目前還沒有定論，「但是從已有的資料看，新冠疫苗的持續作用時間會比較久」，「我們期望新冠肺炎疫苗的有效時間是一至三年」。

此外，據報導，目前，中國新冠疫苗的三期臨床試驗還在進行中，二期臨床試驗已顯示疫苗基本安全。根據相關法規，新冠疫苗的緊急使用僅限於暴露風險高且無法使用現行有效的防護措施實施防護的特定人群。

梁宗安強調，目前對於新冠疫苗的緊急接種，「只推薦高風險人群」，普通人群不一定要接種。高風險人群主要指一線醫療防疫人員；邊境、口岸的工作人員；還有由於工作原因必須要去高感染風險地區或者國家的工作人員，以及保證城市基本運行的工作人員。