中國嫦娥五號11月下旬登陸月球 將帶回2公斤土壤

中國24日4時30分以長征五號遙五運載火箭成功發射嫦娥五號探測器。（新華社）

中國 24日4時30分，在海南文昌航天發射場成功發射探月工程「嫦娥五號探測器」。按計畫，嫦娥五號探測器將於11月下旬登陸月球，降落在月球最大的月海風暴 洋北緣的呂姆克山附近，採集約2公斤重的月球土壤樣品返回地球。

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據新華社報導，中國國家航天局探月與航天工程中心副主任裴照宇表示，嫦娥五號探測器由軌道器、返回器、著陸器、上升器四部分組成，在經歷地月轉移、近月制動、環月飛行後，著陸器和上升器組合體將與軌道器和返回器組合體分離，軌道器攜帶返回器留軌運行，著陸器承載上升器擇機實施月球正面預選區域軟著陸，按計畫開展月面自動採樣等後續工作。

報導稱，嫦娥五號這次任務主要是開展著陸點區域形貌探測和地質背景勘察，獲取與月球樣品相關的現場分析數據，建立現場探測數據與實驗室分析數據之間的聯繫；對月球樣品進行系統、長期的實驗室研究，分析月壤結構、物理特性、物質組成，深化月球成因和演化歷史的研究。

中國自2004年1月啟動探月工程以來，已連續成功實施嫦娥一號、嫦娥二號、嫦娥三號、再入返回飛行試驗和嫦娥四號等五次任務。

2008年11月12日，嫦娥一號拍攝的全月球影像圖發布，之後嫦娥二號首次實現中國對小行星的飛越探測，嫦娥三號成功實現落月，嫦娥四號完成人類首次月背軟著陸，16年來中國一直穩步推進探月任務。

這次嫦娥五號計畫實現月面自動採樣返回，將是中國航天領域迄今最複雜、難度最大的一次任務。