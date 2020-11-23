梵中關係震撼彈 教宗首度公開聲援新疆維吾爾人

教宗方濟各首度公開為遭中共政權迫害的新疆維吾爾族人發聲。圖為教宗於11月22日在陽台帶領禱告。(歐新社)

教宗 方濟各首度公開為遭中共政權迫害的新疆維吾爾族人發聲，教宗在12月即將上市的新書中表示，他時常想到被迫害的族群，像緬甸 的「洛興雅人」和「可憐的新疆維吾爾族人」。

教宗方濟各（Pope Francis）所屬耶穌會發行的期刊「美國」（America）23日報導，教宗12月1日將出版新書「讓我們夢想」（Let Us Dream），由教宗的英文自傳作者伊凡里（Austen Ivereigh）執筆，內容描繪教宗對於「後疫情時代」（post-Covid）的願景，包括反種族歧視、支持全民基本收入（UBI）等。

教宗在書中呼籲各界關注被邊緣化的族群，教宗感性地說：「我時常想到那些遭壓迫的人們：洛興雅人（Rohingya）、可憐的維吾爾族人（poor Uighurs）、亞茲迪教派（Yazidi）信徒。」

維吾爾族人口約2000萬，超過6成居住在中國 。洛興雅人大半是穆斯林，人口約150到200萬，主要居住在孟加拉和緬甸。亞茲迪教派信徒人口約數十萬到100多萬，說北庫爾德語，多半住在伊拉克、敘利亞、土耳其等地。

中華人民共和國政府在新疆以「再教育營」等高壓手段迫害穆斯林維吾爾族，引起國際高度關切，但教宗過去未曾公開聲援新疆維吾爾族，被解讀為教廷不願觸怒中國，影響梵中續簽主教任命協議。不過在梵中10月確認續約後，教宗在新書中不再避諱關切新疆宗教自由與人權，為梵中互動投下震撼彈。

教宗過去曾替被迫從緬甸逃離的洛興雅人發聲，也曾替被激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）奴役的亞茲迪教徒請命，但教宗過去從未公開關切中國新疆維吾爾族的人權。

教宗這次在新書中同時使用「被壓迫」、「可憐」等詞來形容維吾爾族，獲得許多媒體關注，路透社、耶穌會期刊都以此為標題。

路透社表示，近來人權團體不斷寫信要求教宗替新疆維吾爾族發聲，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月訪問教廷時，也在美梵合辦的宗教自由會議上火力全開批判中國政府壓迫新疆維吾爾人，但教宗過去始終沈默以對。

路透社表示，中國政府一向否認壓迫新疆維吾爾族的指控，中國外交部多次嚴詞反批這些指控是謊言、干涉內政，因此許多梵中評論家認為，教宗先前避提新疆維吾爾族人是權宜之計，是為了避免影響10月的梵中續約談判。

新冠病毒今年初起全球大流行，截至23日全球有5864萬多例確診感染、逾138萬人不治。