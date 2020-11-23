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上海浦東機場爆疫情 4成航班取消

中央社台北23日電
上海浦東機場接連傳出本土確診病例後，截至23日下午2時30分，已有4成航班取消。圖為相關人員正在進行核酸檢測。 中新社
上海浦東機場接連傳出本土確診病例後，截至23日下午2時30分，已有4成航班取消。圖為相關人員正在進行核酸檢測。 中新社

中國媒體報導，上海浦東機場接連傳出本土確診病例後，已打擊旅客出行的信心。截至今天下午2時30分，這座客運量排名中國第二的國際機場，已有4成航班取消。

財經雜誌報導，自從9日發現1例本土確診病例後，浦東機場客運航班起降架次開始遞減，由9日的起降969架次降至22日的749架次，降幅約25%。

報導並引述航班服務APP「飛常准」的數據指出，截至23日下午2時30分，浦東機場已取消進港航班347架次（含提前取消），其中當日取消進港航班44架次；同時已取消出港航班299架次（含提前取消），其中當日取消出港航班48架次。平均取消（含提前取消）占比4成左右。

據報導，儘管浦東機場強調近期確診的病例都與貨運區有關，不涉及客運區域，但不少旅客因此信心受挫，主動放棄了跟浦東機場相關的飛航行程。

浦東機場是中國第二大客運機場，2019年旅客吞吐量7615.35萬人次，僅次於北京首都國際機場。浦東機場貨運吞吐量更排名第一，2019年貨郵吞吐量363.4萬噸，高出首都機場近168萬噸。

今年的疫情期間，浦東機場承接了最多的國際和地區航班，因此上海基本每天都在新增數例境外移入病例。截至22日，上海尚有59例境外移入病例在院治療。

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