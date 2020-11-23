李克強召開經濟形勢座談 要求地方幹部講真話

中國總理李克強20日主持召開經濟形勢部分地方政府負責人視訊座談會，要官員講真話。（新華社）

中國 國務院總理李克強 日前主持經濟形勢地方政府負責人視訊座談會時強調，地方幹部要講真話，就地方目前經濟形勢暢所欲言，反映地方經濟實際情況，「你們講真話，我們才能出實策」。

據中國政府網，11月20日，李克強在會上一開場先問了三個問題：第一，本地區今年以來經濟運行總體情況；第二，如何考慮本地區下一步經濟工作；第三，對國家宏觀政策有什麼具體建議？希望就以上三個問題暢所欲言，談各自的看法。

針對上述3個問題，要求與會的黑龍江、山東、湖南、廣東、雲南省政府負責官員，談談對該地區今年經濟總體情況和下一步經濟走勢的分析判斷，並對大陸國家政策等提出建議。

李克強聽完發言後稱，感覺到大家對今年以來經濟運行情況的分析是「實事求是」的，考慮下一步工作能兼顧多方面因素，從實際出發，提建議都「直言不諱」。

他說：「這將為我們研究考慮做好下一步經濟工作提供重要依據。你們講真話，我們才能出實策。」

中國政府網並未透露地方政府負責人「講真話」的內容，只報導他們普遍反映，「國家今年宏觀政策和助企紓困措施發揮了關鍵作用，各地經濟和就業 等主要指標都逐季回穩向好」。

據發布，李克強要求省級政府當好「過路財神」，把大陸中央下達的資金第一時間撥付給市縣基層；同時不當「甩手掌櫃」，調集省裡財力資金，著力保居民就業、保基本民生、保市場主體。

李克強還要求，各地也要從實際出發，勇於打破不合理的利益格局，持續推出更多改革舉措，更大激活力增動力，為提高市場主體活躍度和催生新的市場主體創造更優環境，更好匯聚眾智眾力，培育發展新動能。