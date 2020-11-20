第四波疫情來襲 22日起香港酒吧夜店禁止跳舞

面對來勢洶洶的第四波疫情，港府周六宣布最新防疫措施，22日起，酒吧、夜店一律禁止跳舞。中通社

面對來勢洶洶的新冠肺炎 第四波疫情 ，香港 食物及衞生局（食衛局）21日宣布最新防疫措施，22日起，香港所有餐飲處所（包括酒吧與酒館）、夜店、夜總會，都不得進行現場表演及跳舞活動，所有派對房間也必須關閉，新措施將實施至11月26日。

香港一家跳舞俱樂部Starlight Dance Club近日暴發群聚感染，20日新增確診者中就再有9人曾到過這家俱樂部。20日超過40例初步確診病例中，至少也有7人曾去過Starlight Dance Club，當中包括一名Starlight Dance Club員工。

香港食衞局表示，近日香港感染源頭不明的本土確診個案數有上升趨勢，顯示社區有持續的隱形傳播鏈。前述新防疫措施生效後，違者即屬犯罪，最高可罰款港幣5萬元及監禁6個月。

食衞局並呼籲香港市民盡量待在家中，減少不必要的外出或外出用餐，並避免不必要的社交活動包括私人聚會，特別是避免出入不戴口罩或室內多人聚集的活動。

香港20日新增26例新冠肺炎確診病例，5例為境外輸入，21例為本土感染，其中9例源頭不明，另有超過40例初步確診病例。

11月5日至19日，香港累計新增143例新冠肺炎確診病例，其中本土病例36例，當中21例感染源頭不明。

為防止疫情蔓延，食衞局長陳肇始周五也宣布，下周一（23日）起，全港小學一至三年級停課及暫停校內活動14天，至12月6日止。幼稚園和幼兒中心停課、暫停服務及校內活動，也同步延長至12月6日。