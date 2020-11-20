我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日確診近19萬例 住院首次衝上8萬人

喬州正式宣布白登獲勝！州務卿：數字不會騙人

北京清華大學高顏值學霸 網民：好像周杰倫

中國新聞組／北京21日電
有網民覺得陳逸賢神似年輕時的歌手周杰倫。（取材自微博）
有網民覺得陳逸賢神似年輕時的歌手周杰倫。（取材自微博）

北京清華大學日前舉行校內特等獎學金答辯會，總共有15名學生參加，其中來自物理系的「學霸」陳逸賢不但學術成績優秀，還擁有高顏值。不少網民認為陳逸賢神似年輕時的歌手周杰倫，但也有人認為陳氣質勝過周。陳逸賢最終通過評審，獲得1.5萬元人民幣獎學金。

來源：YouTube

香港01報導，據清華大學網站介紹，陳逸賢的專長領域是天體物理學，他在大學二年級時就選修了天文系研究生課程，是班上唯一跨級的本科生，並以高分完成了「磁轉動不穩定性」調研與綜述報告。

除了數理造詣外，陳逸賢也有非常高程度的英語能力，他去年拿下中國日報社21世紀英語演講比賽的北京冠軍及全國總冠軍。他也多次參與國際學術交流，例如在國際行星系統會議上報告、在美國亞利桑納大學受邀講解論文、在德國海德堡Exoplanet Ⅲ會議展示海報等。

陳逸賢在答辯時亦表示，未來將繼續從事天體物理學的研究，目標是為拓展人類的知識邊界作出貢獻。

不過，最受網民討論的還是陳逸賢的外表。不少網民稱陳逸賢的顏值在一眾「學霸」同學之中脫穎而出，「好像周杰倫啊」、「眉眼間居然有點像」、「求不戴眼鏡永久」。

清華大學特等獎學金是學校授予在校學生的最高榮譽，每年獎勵表現最突出的20名在校學生，其中本科生及研究生各有10名，每人可獲1.5萬元人民幣。

陳逸賢是英語演講比賽全國總冠軍。（取材自微博）
陳逸賢是英語演講比賽全國總冠軍。（取材自微博）
歌手周杰倫。（取材自Instagram）
歌手周杰倫。（取材自Instagram）

人民幣 北京 周杰倫

上一則

杜魯多：不後悔逮捕孟晚舟 趙立堅連3問駁斥

下一則

第四波疫情來襲 22日起香港酒吧夜店禁止跳舞

延伸閱讀

參議員致函譚德塞挺台 批WHO對北京卑躬屈膝

參議員致函譚德塞挺台 批WHO對北京卑躬屈膝
伯克利音樂學院與北京機構合作 培養新一代音樂人

伯克利音樂學院與北京機構合作 培養新一代音樂人
蕭敬騰砸百萬開日料店 開幕首日掀天王爭寵大戰

蕭敬騰砸百萬開日料店 開幕首日掀天王爭寵大戰
霸氣周杰倫 出道20年自豪找不到對手

霸氣周杰倫 出道20年自豪找不到對手

熱門新聞

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
曹譯文在視頻中展現給網友的都是「有錢的富二代」形象。（取材自紅星新聞／圖據《TATLER尚流》）

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

2020-11-20 08:00
網傳涉事護士的照片。（取材自微博）

畸戀!護士在副院長家樓頂上吊 遺書曝曾為他打胎

2020-11-17 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」
九年前「賣腎」買iPhone 如今他曝現況：終身洗腎

九年前「賣腎」買iPhone 如今他曝現況：終身洗腎
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨