杜魯多：不後悔逮捕孟晚舟 趙立堅連3問駁斥

圖為孟晚舟17日出席加拿大庭審。(路透)

孟晚舟 的案件從2018年審理到現在都還沒有結果，加拿大 總理杜魯多在亞太經合會(APEC)會議表示，他未曾為了逮捕孟晚舟的決定感到後悔，儘管這個行動牽涉到外交意涵。中國 外交部發言人趙立堅對此提出三連問予以駁斥。

德國之聲報導，在視頻會議上，杜魯多被問到逮捕孟晚舟的事宜時強調，「加拿大與最親近盟友之間締結的引渡條約行之有年」，加拿大不能夠選擇性的「只在方便或是容易的時後」執法。

加拿大總理杜魯多也呼籲世界各國應該要共同合作捍衛人權，「不論是對香港所做的舉動引起的疑慮，還是新疆維吾爾人的處境」。

文匯報報導，中國外交部發言人趙立堅20日對此提出駁斥。趙立堅提出3疑問，為什麼加拿大是唯一在這件事上「遵守」與美國引渡條約的國家？同美國簽有引渡條約的其他國家都不遵守條約義務嗎？那麼他們為什麼沒有像加拿大這樣做呢？

趙立堅表示，「因為他們不願捲入美國這個骯髒的陰謀，不願以本國人民利益為代價去滿足美國的一己私利。」在已經披露的事實和眾多疑點前，無論加拿大政府如何掩蓋真相、誤導公眾，都絕不會改變孟晚舟事件的政治性質。

報導指出，加拿大駐華大使鮑達民透過視頻探望在中國被關押將近兩年的加拿大公民康明凱和斯帕弗。這兩人是在加拿大扣押孟晚舟之後被捕，人們普遍認為這是中國對加拿大採取的報復行動。

這一探視的消息也得到中國外交部的證實。加拿大外交部表示，加拿大政府對兩名加拿大公民被任意拘留深感關切，並繼續呼籲中國當局立即釋放他們。