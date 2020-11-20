秋冬疫情已起？中國1天出現7宗本土新冠病例

上海浦東機場貨運站本月9日曾傳出一名搬運工確診感染新冠肺炎，20日浦東再有兩人也確診感染。中新社

中國疫情 再現警訊，根據官方通報，中國20日新增新冠肺炎本土確診病例7例，其中天津5例，上海2例。

上海20日新增的2名確診者為夫妻，常住浦東新區，因先後出現發燒症狀，前往醫療機構發燒門診就診，隨即被隔離留院觀察。20日核酸檢測 結果為陽性，經專家會診，綜合臨床、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，診斷為確診病例。

上海市衛健委稱，目前已追蹤到的密切接觸者83人，均已落實集中隔離觀察，並對病患曾活動過的場所進行消毒。上海也已組成聯合專家隊伍，全面開展流行病學調查。

21日上午，上海宣布將患者所居住的浦東新區周浦鎮「明天華城小區」列為中風險地區，小區內相關人員原則上不得離開上海，若確實需要離開者，必須持有7日內核酸檢測陰性證明。

本月9日，上海也曾出現1例本土新冠肺炎確診病例。患者為浦東機場貨運站搬運工，4月8日後就未曾離開上海。

至於天津在這波本土疫情爆發以來，迄今已在東疆港區「瞰海軒小區」發現5例本土新冠肺炎確診病例、3例本土無症狀感染者。為控制疫情，天津宣布，自21日上午起，將以2至3天時間，對濱海新區全體居民進行大規模核酸檢測篩查。

由於上海與天津這波疫情的感染者，可能都與接觸到遭新冠病毒汙染的進口商品有關。中國國家衛健委副主任李斌20日指出，整個冬季，要加大「外防輸入」的工作力度，做到人和物同防，既要把境外輸入病例的口子堵住，同時也要把經過物流環節尤其是冷鏈物流環節的防控措施落實好。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友也提醒，除冷凍食品外，「海淘」（上網購買海外商品）所收到的包裹也有受到病毒汙染的風險。若要降低風險，收到包裹後可以用含酒精的濕布、濕紙巾擦拭外包裝，處理完包裹後也要洗手，並且避免用接觸包裹的手去摳鼻子、揉眼睛。

中國20日除新增7例本土新冠肺炎確診病例，另有9例境外輸入病例，均在上海。