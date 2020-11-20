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美台經濟會議華府登場 開幕式簽署暸解備忘錄

習近平：中國將積極考慮加入CPTPP

特派記者陳言喬／北京報導
中國國家主席習近平。美聯社
中國國家主席習近平。美聯社

中國國家主席習近平20日晚在北京以視訊方式出席亞太經合組織（APEC）第二十七次領導人非正式會議致詞表示，中方歡迎區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）完成簽署，將積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

習近平指出，「世界經濟正如我們身邊的太平洋，匯聚千流，流通四海，鑄就了浩瀚寬廣的胸懷，孕育了波濤澎湃的活力。亞太經濟合作從來不是零和博弈、你輸我贏的政治遊戲，而是相互成就、互利共贏的發展平台」。

今年，亞太經合組織的一項重要任務是開啟2020年後的合作願景，「我們達成了共建亞太共同體的目標。我們應該以此為新起點，開啟亞太合作新階段，共同構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體」。

習近平說，當前，世界和亞太正在經歷深刻變革。亞太合作未來的路怎麼走，關乎地區發展，關乎人民福祉，關乎世界未來。

習近平表示，數位經濟是全球未來的發展方向，創新是亞太經濟騰飛的翅膀。要全面落實亞太經合組織互聯網和數位經濟路線圖，促進新技術傳播和運用，加強數位基礎設施建設，消除數位鴻溝。

習近平指出，要加強疫苗研發和交流，促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。中方支持亞太經合組織加強公共衛生、中小微企業等領域政策交流和能力建設，提出遠端醫療倡議，讓貧困和偏遠地區人民得到及時、有效醫治，助力抗疫合作和經濟復甦。

習近平 中國 疫苗

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