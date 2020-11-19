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「山東辱母殺人案」 于歡減刑出獄：只求母親不怪我

中國新聞組／北京20日電
于歡回憶起案發過程時說，當年一時衝動的代價很大，他很後悔，希望母親不要怪他。（取材自新京報）
于歡回憶起案發過程時說，當年一時衝動的代價很大，他很後悔，希望母親不要怪他。（取材自新京報）

服刑4年7個月4天後，「山東辱母殺人案」當事人于歡因在獄中表現良好且有悔改表現，18日獲減刑提前出獄。于歡說，當年一時衝動的代價很大，他很後悔，希望母親不要怪他。

于歡當時說，母親捲入高利貸，事發當日討債人杜志浩等人先是對母親辱罵，後來動手打人，又脫下褲子拿生殖器對著自己及母親，在警方以為只是經濟糾紛而轉身要走時，他感到十分無助，「覺得自己如果不反抗，他們會打死我」，情急之下才拿了當時辦公桌上的水果刀刺人。

對於于歡獲減刑，聊城中院在「刑事裁定書」中指出，于歡在服刑期間，能夠悔罪認罪，接受教育改造，積極參加各項學習，完成勞動任務，受到表揚獎勵六次，確有悔改表現，依法可以減刑。

于歡的母親蘇銀霞另因非法吸收公眾存款罪，被法院判監三年，去年12月14日刑滿釋放。2016年到2017年間，蘇銀霞的丈夫和女兒于家樂也先後因非法吸儲獲罪入獄。今年6月，女兒于家樂出獄。蘇銀霞的丈夫則預計明年五六月份出獄。

18日，獲釋的于歡回到位於山東聊城的家與母親等家人團聚，和母親、姐姐、姑姑一一擁抱，他說自己沒有哭，主要是高興，從去年12月至今這麼長時間不見母親，突然親眼看到她，還是很心酸的，在獄中只能透過寫信和家人聯絡，「這一次，能親自感受到母親的溫度了」。他並於19日在老家祭拜了爺爺奶奶。

回憶起當年案發的事情，紅星新聞引述于歡說，當時自己的做法還是有點衝動，畢竟給被害人造成那麼大的傷害，也確實難以彌補，回頭看，還是比較後悔，代價太大了。對於媽媽那邊，「我只求她不怪我就行了」。

談及這起案件獲得全國關注，他從律師那裡獲悉後一度不敢相信。他說自己被判無期的時候真的心如死灰，改判到五年，是個巨大改變，他可以在年輕的時候回到家，為家做貢獻。他並表示，他在獄中考了營養資格師證書，「過幾天給母親嘗試搭配一下食物」，未來希望多陪陪家人，盡快融入信息社會。

頭髮全白的蘇銀霞說，兒子因她獲罪，她至今心懷愧疚，於心不忍。中國新聞周刊報導，蘇銀霞一直惦記著于歡，看到兒子出來，心情好一點了，女兒和兒子都回家了。蘇銀霞家中已經收起了所有的水果刀，不久前，蘇銀霞家中有人來做客，她本想切個西瓜招待客人，卻只找到一把有些鏽跡的削筆小刀。

于歡母親蘇銀霞因非法吸收公眾存款罪，被法院判監3年，去年12月14日刑滿釋放時，...
于歡母親蘇銀霞因非法吸收公眾存款罪，被法院判監3年，去年12月14日刑滿釋放時，頭髮全白。 （取材自紅星新聞）

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