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專家：中國流感疫苗接種率低於西方 冬春防疫更艱難

記者林汪靜／即時報導
中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光認為，今冬明春這個階段的防控對中國來說更加艱鉅。（圖／取自新華網）
中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光認為，今冬明春這個階段的防控對中國來說更加艱鉅。（圖／取自新華網）

新冠肺炎在全球不斷延燒，中國也在持續嚴密防控。中國國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光認為，今冬明春這個階段的防控對中國來說更加艱鉅。

澎湃新聞報導，曾光在19日Cell Press 細胞出版社與北京市科學技術委員會聯合舉辦的線上學術會議上表示，今冬明春可能面臨新冠肺炎與流感的雙重感染，老年人、慢性病患者是非常高危的族群，而對中國來說，前一仗取得了階段性勝利，後面這一仗可能更艱苦，「因為我們的流感疫苗接種率遠遠低於西方國家的水準。」

曾光建議，一方面在等待新冠肺炎疫苗的時候，中國要提高流感疫苗的接種率，還要保持戴口罩、勤洗手、保持距離等已經形成的習慣。

曾光還提到一個觀點，就是自然感染的群體免疫。「之前有些國家提過這種觀點，我覺得這是行不通的。」為什麼行不通？曾光說，第一，它是以脆弱族群的生命獻血鋪路；第二，從族群分布來看是不均勻的，有些地方的族群可能感染了90%以上，有些族群還沒有感染；第三，曾光從事傳染病工作50年，過去沒有計畫免疫的時候，有些疾病已經流行上千年，沒有一個疾病是靠族群自然免疫獲得控制的，都是靠疫苗接種、計畫免疫控制。

流感疫苗 中國 新冠肺炎

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