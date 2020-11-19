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中國海警船頻近釣魚台 日本政府：情況極為嚴重

中央社東京19日專電
釣魚台群島空照圖。(路透資料照片)
釣魚台群島空照圖。(路透資料照片)

日本放送協會（NHK）報導，今年以來中國海警船靠近釣魚台海域的天數已300天，創新高。日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天說：「情況極為嚴重。」

加藤下午在例行記者會上表示，今年初至今，日本海上保安廳（相當於海巡署）巡邏船觀察到中國海警船在領海外側的臨接海域航行的天數總計300天。對於中國公務船頻頻在臨接海域航行或入侵「領海」，加藤說：「情況極為嚴重。」

他還表示，日本海上保安廳的巡邏船在當場已對中國公務船提出警告；日本政府也透過外交管道提出嚴正的抗議。中國公務船今天又在鄰接海域航行，日本政府已向中國政府提出抗議。

NHK獨家取得紀錄中國公務船行動的資料指出，可看出日本海上保安廳不得不分成兩個船隊同時因應中國海警船的情況。中國海警船的行動複雜化，讓日本海上保安廳疲於奔命，負擔增大。

報導說，7月2日傍晚中國海警局的兩艘船隻在日本「領海內」追逐正在進行捕撈的日本漁船，中國海警船從釣魚台的西側入侵日本「領海」。之後，從日本漁船拍攝到的影像可看出，約10公尺高的中國船在日本漁船後方追逐，日本海上保安廳的巡邏船迅速介入，避免中國船接近日本漁船。

日本漁船在那事之後，移動到東側約100公里處的赤尾嶼（日本稱大正島），但兩艘中國船從7月2日至5日之間，總計4天追著日本漁船，航行在日本「領海」的時間4天，共69小時40分鐘。

NHK說，這兩艘中國船駛離釣魚台周邊的日本「領海」，朝赤尾嶼（日本稱大正島）航行之際，日本領海外側的臨接海域有另外兩艘中國海警船。這兩艘中國海警船原本一開始做勢要與其他兩艘船追逐日本漁船，但突然折返，在同樣的地方反覆往返。這使得日本海上保安廳不得不兵分兩路因應。

10月的案例是10日至11日之間，兩艘中國海警船沿著日本「領海」邊緣航行，從釣魚台、黃尾嶼（日本稱久場島）的西側移動至赤尾嶼（日本稱大正島）的東側海域。日本海上保安廳等著從赤尾嶼航向釣魚台海域的日本漁船。

10月11日上午將近11時，兩艘中國海警船做勢要追逐日本漁船，幾乎同時入侵「領海」，包圍著正在進行捕撈作業的日本漁船，幾乎沒移動，持續留在日本「領海」內，連續航行時間達57小時39分，創新高。此時，另兩艘中國船在周邊的臨接海域做出不規則的動作。

報導說，11月11日清晨，一艘中國船從黃尾嶼進入臨接海域，在大約21個小時後，另一艘中國船從同樣的地方進入臨接海域。這兩艘中國船後來在赤尾嶼東側合流，在臨接海域並排航行。

日本海上保安廳相關人士表示，這兩艘中國船看似要追逐另一艘在周邊海域進行捕撈作業的日本漁船。當時，在釣魚台列嶼海域「領海」內同一地有兩艘中國船；在臨接海域有兩艘持續移動在追逐日本漁船，等於是分兩隊行動，日本海上保安廳人員被迫得同時因應這種情況。

報導說，日本政府分析認為，在釣魚台周邊海域的中國海警船近年來動作有愈來愈複雜的情況。原因可能是前年7月，原本隸屬於中國政府組織的中國海警船被納為中國軍方指揮下的「武裝警察」。

以前大多數的情況是中國海警局的船隻是以4艘編隊沿著「領海」邊緣航行似的，在臨接海域巡迴，但最近是分多個船隊航行。

此外，每當他國軍艦通過附近時，中國海警船幾乎都會追逐，並以無線電發訊號給對方。一般看來，這是中國海警船想告訴對方「這裡是中國主權所及的海域」。

日本九州大學副教授益尾知佐子表示，中國常用的手法是挑釁對方，等對方出手反抗的話，就有理由發動攻擊。日本海上保安廳人員在釣魚台海域的情況可能很難因應，但千萬別中了圈套。

日本 中國 釣魚台

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