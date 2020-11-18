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繼續對中瘋狂？國務院傳將發表70頁「抗中報告」

繼續對中瘋狂? 美媒曝國務院將發表70頁「抗中報告」

中國新聞組／北京19日電
Axios揭露美國務院將於近日發布一份長達70頁、名為「中國挑戰的方方面面」（The Elements of the China Challenge）報告。(取材自環球時報)
Axios揭露美國務院將於近日發布一份長達70頁、名為「中國挑戰的方方面面」（The Elements of the China Challenge）報告。(取材自環球時報)

美媒Axios 17日揭露美國務院將發表的一份報告，詳細分析中國共產黨的「破壞性」行為等，並指美國必須制定強而有力的政策，因應中國的權力擴張。對此，中國官媒環球時報評論冷言諷語反擊，稱這是川普政府任期最後十周對華的「繼續瘋狂」，不僅「報復」中國，也給白登政府畫道，但川普政府再怎麼用盡心機，也終將是一堆廢紙。

美國之音、德國之聲報導，Axios揭露的美國務院將於近日發布的這份長達70頁、名為「中國挑戰的方方面面」（The Elements of the China Challenge）報告。據參與撰寫這份報告的美國國務院一位高級官員表示，報告的重點在說明中共的野心是全球性的，對美國構成的挑戰是嚴峻的。報告並把中共政權定性為「一個以20世紀馬克思列寧主義專政為模式、由一個威權政權來管治的大國」。

報告說，儘管中共對世界各地的自由構成威脅，但中國仍然存在各種脆弱性。包括對創新的限制、內部鎮壓所帶來的成本等，特別是在武漢爆發的新冠病毒大流行病給全世界帶來了疾病、死亡和社會與經濟破壞之後。

報告認為，美國必須根據十項任務重新制定其外交政策來應對中國的挑戰，包括維持世界上最強大的軍隊、在公平對等的原則下與北京合作來促進美國的利益、在情況需要時限制和震懾中國等。

不過美國之音引述一位國務院官員說，這只是一份有關中國的研究報告，並不是要為下一屆政府的對華政策定調。

對於這份報告，環球時報18日發表評論這是川普政府「繼續釋放對華瘋狂」，且報告裡處處暗藏心機。評論稱，這份「抗中報告」，距離美媒爆料川普政府正在密謀「最後時刻對中國的重擊」剛過了三天。有美媒甚至將這份報告與20世紀40年代美國外交官喬治．凱南深刻影響了美國遏制蘇聯政策的一篇著名文章相提並論。

環球時報總編輯胡錫進說，實際上，報告裡沒什麼新話，幾乎可以看成是龐培歐等美國高官對華惡毒攻擊的大雜燴。而把它稱為「凱南式報告」，純粹是想蹭喬治．凱南的影響力。現在的國務院政策規劃辦公室這份報告，明顯是給他們的上司龐培歐塗脂抹粉，從根上就心術不正。

環時評論嘲諷，報告中所說「十項美國必須達成的任務」甚至談到要有條件與北京合作，這不是違反了川普政府的單邊主義？且川普執政期間大部分都沒努力做到這十項，現在要卸任了，卻條清縷析地列出來，這不僅繼續「報復」中國，也給白登政府畫道。

評論指出，龐培歐和他那些在對華問題上心術不正的下屬，知道能在任上搗騰的時間不多了，於是抓緊最後的機會鼓譟對華「新冷戰」，但他們再怎麼用盡心機，也無法為嚴重跑偏的美國對華政策圓場，這份報告也終將是一堆廢紙。

美國 中國 川普

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