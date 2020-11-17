孟晚舟案恢復審理 涉把資料交FBI的關鍵證人拒出庭

孟晚舟出發前往法庭。(取材自彭博社)

加拿大 卑詩省高等法院周一恢復審理中國電訊設備生產商華為 副董事長兼首席財務官孟晚舟 引渡案，孟的律師質疑，加國執法部門在拘捕孟的過程中，存在濫用程序問題，更指參與拘捕孟晚舟、現已退休的加拿大皇家騎警警官Ben Chang拒絕出庭作供。

香港文匯報報導，由於Ben涉嫌將孟晚舟的電子裝置交給美國聯邦調查局（FBI），孟晚舟律師對他拒絕出庭深表關注，稱可能導致「許多後果」。

新一輪聆訊由前日開始至本月20日，以及本月23日至27日，合共10天，焦點之一是被加拿大主流媒體形容為關鍵證人的Ben在諮詢律師後，拒絕出庭接受質詢。

據報導，孟晚舟的律師帕克指出，孟晚舟前年12月1日在溫哥華機場被捕，加國警方和邊境服務局人員查問孟晚舟期間，沒收孟晚舟的手機、平板電腦和手提電腦，FBI官員其後告知當時任職警方金融誠信部門主管的Ben，要求他提供電子裝置的電子序號號碼等資料，Ben在早前提交的書面證詞中，聲稱拒絕了FBI的要求，但另一警官格拉夫的記錄顯示，其同僚達里瓦爾告訴她，Ben已把資料送交美方。

報導引述孟晚舟律師團隊指出，Ben、格拉夫和達里瓦爾的宣誓證供明顯不一致，質疑他們的誠信，但去年已退休的Ben拒絕出庭作供，只會產生更多問題。

報導稱，到庭旁聽的華為加拿大企業事務副總裁維爾希也表示，3名證人的口供矛盾，情況值得關注，稱「所有人都有權獲得公平審訊，最重要是公開所有證據。」

報導表示，在前日的聆訊中，兩名加拿大邊境服務局官員出庭，就行動細節接受控辯雙方詢問，其中一名參與查問孟晚舟的官員迪隆表示，孟晚舟被查問初期神情平靜，較願意回答問題，但其後顯得有點不耐煩，表示希望知道自己為何被問話如此長時間。當迪隆問到華為在美國的活動時，孟晚舟僅稱華為沒有在美國出售產品，但表示不知原因，迪隆向孟晚舟稱很難相信她這番話，孟晚舟承認或許是基於安全原因。