我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書篩選優先審查內容 3大指標判斷

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

天津增2名本土確診 均為冷鏈從業人員

記者賴錦宏／台北報導
天津兩名處於集中隔離期的冷鏈從業人員，核酸檢測呈陽性。（取自新浪微博）
天津兩名處於集中隔離期的冷鏈從業人員，核酸檢測呈陽性。（取自新浪微博）

中國天津市公告，天津2名處於集中隔離期的冷鏈從業人員，核酸檢測呈陽性，均為天津市本土第3例無症狀感染者工友及室友。

據濱海發布官方微博，天津市疾控中心透露，11月17日下午2時40分，2名正在集中隔離醫學觀察期間的冷鏈從業人員咽拭子樣本核酸檢測結果為陽性。據悉，這兩人均為本土第3例無症狀感染者的密切接觸者，在11月10日集中隔離醫學觀察時首次核酸和抗體檢測結果均為陰性。

11月10日上午10時許，在全市冷鏈從業人員和冷凍貨品核酸檢測「兩個全覆蓋」排查中發現，濱海新區楊北物流園搬運工人王某核酸檢測陽性，當日下午確定為天津本土第3例無症狀感染者。

龔某，男，37歲，楊北物流園搬運工人，本土第3例無症狀感染者的工友及室友。另一王某，男，40歲，楊北物流園搬運工人，本土第3例無症狀感染者的工友及室友。11月10日，二人作為天津市本土第3例無症狀感染者的密切接觸者開始接受集中隔離醫學觀察，當日二人進行核酸檢測及血清學抗體檢測，結果均為陰性。11月17日，疾控部門對隔離中的二人再次進行核酸檢測，結果均為陽性。目前，二人正被轉往定點醫院進一步診斷治療。

據悉，二人曾共同與涉疫冷鏈食品有過接觸，具有共同暴露史。目前，進一步的流行病學調查和相應工作正在進行中。

檢測 中國 微博

上一則

習近平：中國願推進金磚五國疫苗聯合研發和試驗等工作

延伸閱讀

蘇貞昌喊話萊豬安全…時隔一年 食安會報終於開了

蘇貞昌喊話萊豬安全…時隔一年 食安會報終於開了
中國增21例境外移入確診 張文宏：2022年或可出國

中國增21例境外移入確診 張文宏：2022年或可出國
防冷凍食品成防疫破口 中國限制99家企業進口

防冷凍食品成防疫破口 中國限制99家企業進口
防疫！進口冷鏈食品 不消毒禁在中國上市

防疫！進口冷鏈食品 不消毒禁在中國上市

熱門新聞

廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
加州58郡疫情飆高 41郡已達最嚴格「紫色」等級

加州58郡疫情飆高 41郡已達最嚴格「紫色」等級
為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣

為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣