天津增2名本土確診 均為冷鏈從業人員

天津兩名處於集中隔離期的冷鏈從業人員，核酸檢測呈陽性。（取自新浪微博）

中國 天津市公告，天津2名處於集中隔離期的冷鏈從業人員，核酸檢測 呈陽性，均為天津市本土第3例無症狀感染者工友及室友。

據濱海發布官方微博 ，天津市疾控中心透露，11月17日下午2時40分，2名正在集中隔離醫學觀察期間的冷鏈從業人員咽拭子樣本核酸檢測結果為陽性。據悉，這兩人均為本土第3例無症狀感染者的密切接觸者，在11月10日集中隔離醫學觀察時首次核酸和抗體檢測結果均為陰性。

11月10日上午10時許，在全市冷鏈從業人員和冷凍貨品核酸檢測「兩個全覆蓋」排查中發現，濱海新區楊北物流園搬運工人王某核酸檢測陽性，當日下午確定為天津本土第3例無症狀感染者。

龔某，男，37歲，楊北物流園搬運工人，本土第3例無症狀感染者的工友及室友。另一王某，男，40歲，楊北物流園搬運工人，本土第3例無症狀感染者的工友及室友。11月10日，二人作為天津市本土第3例無症狀感染者的密切接觸者開始接受集中隔離醫學觀察，當日二人進行核酸檢測及血清學抗體檢測，結果均為陰性。11月17日，疾控部門對隔離中的二人再次進行核酸檢測，結果均為陽性。目前，二人正被轉往定點醫院進一步診斷治療。

據悉，二人曾共同與涉疫冷鏈食品有過接觸，具有共同暴露史。目前，進一步的流行病學調查和相應工作正在進行中。