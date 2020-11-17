法拉利撞上飛機 網友：誰的修理費比較貴？

浙江義烏一輛紅色法拉利跑車直撞上一架停在機場的小型飛機。（新浪微博照片）

日前，在浙江義烏機場 附近，發生一宗離奇車禍 ，一輛紅色法拉利跑車直撞上一架停在機場的小型飛機，法拉利車頭損壞嚴重，車頭撞入飛機側面，飛機機翼受損，所幸沒有人員傷亡。目前警方正在進一步調查出事原因。中國 網友稱：「我還以為現在的法拉利也會飛了。」

據界面新聞報導，周日（15日）義烏機場附近一輛法拉利跑車突然衝進護欄，從側邊撞上了一架停泊中的小型飛機，跑車前半部車身都卡進機底，引擎蓋掀起，車頭幾乎全毀，模樣慘不忍睹，之後被拖車載走；而小型飛機機翼也受損。

警方指事件中沒有人傷亡，被撞的小型飛機是一架廢棄20年的飛機，不過飛機管理單位近期正計畫為它做一次維修，未料會發生這種事。目前飛機管理單位正對飛機進行檢查和維修費估算，儘管已停放在機場20年，但維修費仍然昂貴。

這宗離奇車禍也引起中國網友熱議，紛紛好奇誰的維修費比較貴，又留言稱「震驚！法拉利追尾飛機」、「那麼問題來了，法拉利貴還是飛機貴」、「這個法拉利想追飛機吧，結果追得太快都刹不住車」。

網友熱議：「我還以為現在的法拉利也會飛了」、「這是交通事故還是航空事故」、「兩個有錢人之間的事故，我不配評論」。