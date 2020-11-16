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97歲季辛吉：美新總統首要和中國對話 避免分歧變衝突

中新社／北京11月16日電
97歲高齡的美國前國務卿季辛吉表示，美國下任總統首先要和中國進行對話。圖為季辛吉2019年出席在北京舉行的「新經濟論壇」。(路透資料照)
97歲高齡的美國前國務卿季辛吉表示，美國下任總統首先要和中國進行對話。圖為季辛吉2019年出席在北京舉行的「新經濟論壇」。(路透資料照)

97歲高齡的美國前國務卿季辛吉（Kissinger）北京時間16日晚間以線上方式出席2020創新經濟論壇，再談中美關係。他認為，美國下任總統首先要和中國進行對話，通過溝通來管控分歧、促成合作。

去年11月，季辛吉曾赴北京參加2019創新經濟論壇。他當時表示，中國是經濟大國，與美國難免會有一些「相互踩腳」的情況，雙方需要通過談判的方式直面矛盾。　

近一年時間過去，在季辛吉眼中，溝通與合作仍是兩國關係的主題。當被問及美國下任總統應如何處理兩國關係時，他認為，美方首先要和中國領導人進行對話，建立機制性安排來保持聯系，討論需要避免出現的問題。在此之後，雙方溝通的重點可以轉向那些應該實現的問題。

「我們必須避免雙方的分歧演變成衝突，並且希望能够促成一些合作。」季辛吉說，對雙方而言，重要的是理解對方關切所在。

「不一定非要解決這個問題，但是要把它緩解到有可能取得進一步進展的程度。」在他看來，國際社會中每一方都會維護本國利益，這一點可以理解。

但以史為鑒，長期不斷的小衝突往往會纍積成大災難。美中兩國歷史有很大不同，雙方必須瞭解對方的基本觀點是什麼，瞭解對方的基本原則和對國家利益的定義是什麼，這樣才能順利開展對話。

談及新冠肺炎疫情，季辛吉認為，每個國家應對疫情時都是各自為戰，但長遠解決這一問題需要全球性框架作為基礎。「我們應該將此視作一個教訓，它告訴人們有些問題必須要在更高層面，甚至全球層面上才能加以解決。」

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