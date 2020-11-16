我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

回擊龐培歐 中：美不要在錯誤和危險道路上越走越遠

回擊龐培歐 中：美不要在錯誤和危險道路上越走越遠

特派記者陳言喬／北京16日電
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）

中國外交部發言人趙立堅今天再就美國國務卿龐培歐上周所稱「台灣不是中國的一部分」抨擊龐培歐：「美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是單方面炮製的什麼東西」。

媒體今天在中國外交部例行記者會上詢問趙立堅，美國務院發言人14日在回答媒體詢問時，強調美過去40年來遵循中美三個聯合公報、台灣關係法、和對台「六項保證」的一個中國政策。中方對此有何評論?

趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。這是一個客觀事實，也是國際關係基本準則。一個中國原則是中美關係的政治基礎。1979年發表的「中美建交公報」明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此基礎上，中美兩國相互承認並建立外交關係。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

他說，美國當年單方面制定的所謂「與台灣關係法」以及美方所謂對台「六項保證」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法、無效的，中國政府從一開始就堅決反對。美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是單方面炮製的什麼東西。

趙立堅說，「我們再次正告美方，任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式美台官方接觸和軍事聯繫，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行，美方不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。

中國 台灣 美國

上一則

耗時1年…！64歲的他撕出11米長「清明上河圖」

延伸閱讀

趕在白登上任前 以色列趕工擴建殖民區

趕在白登上任前 以色列趕工擴建殖民區
黑白集／龐培歐「賞味期」倒數 蔡英文政府可別埋單

黑白集／龐培歐「賞味期」倒數 蔡英文政府可別埋單
總統府回應龐培歐 「四個字」引發獨派痛批

總統府回應龐培歐 「四個字」引發獨派痛批
龐培歐指台灣非中國一部分 扁：他沒說台灣是否為主權國家

龐培歐指台灣非中國一部分 扁：他沒說台灣是否為主權國家

熱門新聞

廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。(取材自微博)

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

2020-11-15 10:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白