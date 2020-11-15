日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

有日媒分折指，RCEP正式上路後料將增加中國存在感，亞洲貿易面貌可能產生大變化。Getty Images

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）昨正式簽署。有日媒分折指，RCEP正式上路後料將增加中國 存在感，亞洲貿易面貌可能產生大變化。

香港01引述日本 經濟新聞報導，RCEP預料可以廢除出口到中國及南韓的八到九成工業產品關稅 ，對日本來說，RCEP是首個與最大貿易國中國、第三大貿易國南韓間的自由貿易框架，有助日本企業擴大出口。

報導指，中國本來對簽署大型自由貿易協定（FTA）、制訂對知識產權及資訊流通等規範，並不能說積極；儘管如此，中國在跟美國對立激烈的情況下，急於打造一個沒有美國的框架，傾力構築中國影響力所能及的經濟圈，在跟日本間的關稅也選擇讓步。例如從日本進口的汽車零組件、鋼鐵製品、微波爐及烤箱等家電，中國原則上將分階段廢除關稅。

目前中國對日本酒課徵40%關稅、對醬油課徵12%關稅、對帆立貝課徵10%關稅等，加上日本方面其他持續擴大出口的農產品與食品，未來中國也將逐步廢除關稅。隨著關稅降低甚至廢除，會造成進口數量增加，威脅中國國內產業。

此外，美國未來如何參與亞太地區貿易受到關注，但RCEP生效後，料將增加中國的存在感，亞洲貿易面貌可能產生大變化。

另據法國廣播公司報導，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）近日發布評論文章指，「現在比以往任何時候都更清楚的是，歐盟必須將廣義的安全掌握在自己手中。」在談到中國問題時，他指出，歐盟對中國自身的經濟發展以及由此給國民帶來的利益沒有異議，「但不能允許中國的國際擴張以我們的利益和價值為代價。」

博雷利表示，「我們越來越意識到與中國日益不平衡的經濟關係所帶來的脆弱性，因此，我們將對等原則作為達成中歐投資協定談判的核心目標。」他說，「這就是為什麼我們確定了雙重方針，把中國作為一個重要的合作夥伴，但同時也是一個競爭者和系統性的對手。」