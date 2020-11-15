嘔吐、失眠到崩潰 金燦榮：中以「微波武器」擊退印軍

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮在一場講座上「爆料」稱，中國曾使用微波武器擊退印軍，成功奪回山頭。（視頻截圖）

中國人民大學國際關係學院副院長、美國 問題專家金燦榮近日出席一場講座時表示，解放軍曾在中印有主權爭議的班公湖邊境地區，使用微波武器擊退印軍，成功奪回山頭。該講座的錄影視頻近日在網路上流傳。

香港01報導，金燦榮在影片中表示，印軍曾在班公湖南岸搶占了兩個山頭，上級要求前線部隊奪回山頭，但不許開槍。於是部隊使用微波武器，「在山底下放微波，把山頂變成了一個微波爐」，山頂上的印軍一刻鐘以後「全部開始嘔吐，站不起來，跑了」，最終解放軍將山頭奪回。

另據法廣報導，印度媒體曾報導印軍近日遭疑似聲波、微波武器攻擊的細節，印媒稱，印度特種部隊所有士兵，在事發當晚均出現噁心嘔吐、無法入睡的癥狀，多人精神崩潰，喪失作戰能力。印軍指揮官最終決定放棄該處兩座山頭；士兵撤離高地後，癥狀隨即消失。

微波武器又叫射頻武器或電磁脈衝武器，它是利用高能量的電磁波輻射去攻擊和毀傷目標的武器，可以用來殺傷人員，也可以用於摧毀電子設備。

中國並非第一次疑似使用微波武器。2018年5月，美國駐廣州總領事館傳出多名職員、家眷接連聽到不尋常聲音，以致懷疑腦部受損；位於北京的駐華大使館 和駐上海的總領事館後來也傳出疑遭攻擊案例。

無獨有偶，2016年美國駐古巴 大使館的職員亦疑似遭到「神祕聲音」攻擊後感到身體不適。紐約時報在2018年當時報導稱，專家相信駐古巴的美國外交人員可能是受到「微波武器」攻擊。

金燦榮並未在視頻中提到微波武器使用的時間與詳細地點。