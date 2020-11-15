李克強：RCEP談判8年 「多邊主義」勝利

RCEP成員國在東協峰會場邊，以視訊會議形式簽署這項自由貿易協定。（歐新社）

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）昨正式簽署。中國 國務院總理李克強在RCEP領導人會議透過視訊發言表示，RCEP的簽署是多邊主義和自由貿易的勝利。中國財政部表示，將以「立即降至零關稅 、十年內降至零關稅」的承諾為主，積極推進與各成員國間關稅減讓。

備受矚目的是， 在RCEP架構下，中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現歷史性突破，十年内將降至零關稅。RCEP協定簽署，讓此前並沒有雙邊貿易機制的中日兩國，今後在經貿關係上，包括投資 、消費、降低企業貿易成本，將有進一步發展。

央視新聞報導，RCEP第四次領導人會議昨以視訊方式舉行，中國商務部長鍾山代表中國政府簽署協定，中國商務部副部長王受文則就相關問題接受媒體採訪。王受文表示，RCEP協定簽署是東亞區域經濟一體化新的里程碑，同時，RCEP也將為亞太自貿區（FTAAP）進程提供實現路徑和有力推動。

王受文指出，透過RCEP新建立中日自貿關係，中國與RCEP區域內其他自貿夥伴的貿易占全部貿易覆蓋率將由目前的27%提升到35%。RCEP的達成將有助於擴大中國出口市場空間，有利於穩外貿、穩外資。

王受文稱，RCEP以實際行動支持貿易投資自由化、便利化，將提振全球經濟的信心。RCEP的簽署表明各成員均承諾降低關稅、開放市場，發出了反對單邊主義和保護主義的強烈信號，有力支持自由貿易和多邊貿易體制，有助於對全球經濟形成正向預期，拉動全球經濟疫後復甦。

關於RCEP的特點，王受文說，RCEP是全面的協定，涵蓋廿個章節，既包括貨物貿易、服務貿易、投資等市場准入，也包括貿易便利化、智慧財產權、電子商務、競爭政策、政府採購等大量規則內容。

他指出，RCEP採用區域原產地累積規則，支持區域產業鏈供應鏈發展；採用新技術推動海關便利化，促進新型跨境物流發展；採用負面清單作出投資准入承諾，提升投資政策的透明度；協定還納入高水平的智財權、電子商務章節，適應數位經濟時代的需要。

至於RCEP何時可以生效實施，王受文表示，協定生效需15個成員中至少九個成員批准，其中要至少包括六個東協成員國和中國、日本、韓國、澳洲和紐西蘭當中至少三個國家。現在協定已經簽署，接下來RCEP各成員將各自履行國內法律審批程序。