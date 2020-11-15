習近平再談內循環：引導產業轉往長江中上游

圖為中共總書記習近平4日出現在螢幕上。(美聯社)

中共總書記習近平 昨天主持全面推動長江經濟帶發展座談會，除了強調綠色發展，還提到要暢通「國內大循環」，引導產業轉移至中上游的內陸地區，並重申要高度重視糧食安全問題。

新華社報導，習近平日前在江蘇考察結束後，14日上午在南京主持這場座談會，對經濟發展、應對疫情 及水災等今年重要的大事都有著墨。

習近平表示，過去5年來，長江經濟帶生態環境保護已經發生轉折性變化，沿江省市今年有力應對新冠肺炎疫情，有效克服重大洪澇災害影響和外部環境變化衝擊，為中國 恢復經濟正成長作出突出貢獻。

他說，要把修復長江生態環境擺在壓倒性位置，加快建立生態產品價值實現機制，讓保護修復生態環境獲得合理回報，讓破壞生態環境付出相應代價。

針對經濟問題，習近平表示要推進暢通「國內大循環」，推進上中下游協同聯動發展，要引導下游地區資金、技術、勞動密集型產業向中上游地區有序轉移，留住產業鏈關鍵環節。加快培育更多內陸開放高地，提升沿邊境線地區開放水平，沿江省市則是要在「雙循環」中找到各自定位，主動向全球開放市場。

在產業發展上，習近平重申要勇於創新，堅持把經濟發展的著力點放在實體經濟上。

他說，「加緊布局一批重大創新平台，加快突破一批關鍵核心技術」，推動科技創新中心和綜合性國家實驗室建設，提升原始創新能力和水平。要強化企業創新主體地位，打造有國際競爭力的先進製造業集群，「打造自主可控、安全高效並為全國服務的產業鏈供應鏈」。

據報導，習近平也表示要高度重視糧食安全問題。

中國國務院副總理、推動長江經濟帶發展領導小組組長韓正出席座談會並講話。他強調要加強生態環境綜合治理，特別是落實長江「十年禁漁」政策，推進長江水生生物多樣性恢復，並嚴禁汙染型產業、企業向上中游地區轉移。

長江經濟帶橫跨中國東中西部，覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、雲南、貴州等11個沿江省市，人口和生產總值均超過中國的40%。