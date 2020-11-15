我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魏碧洲／2022與2024選舉的各種變數

奶酒帶你玩／今年黑五必須入手的好物！

習近平再談內循環：引導產業轉往長江中上游

中央社上海15日電
圖為中共總書記習近平4日出現在螢幕上。(美聯社)
圖為中共總書記習近平4日出現在螢幕上。(美聯社)

中共總書記習近平昨天主持全面推動長江經濟帶發展座談會，除了強調綠色發展，還提到要暢通「國內大循環」，引導產業轉移至中上游的內陸地區，並重申要高度重視糧食安全問題。

新華社報導，習近平日前在江蘇考察結束後，14日上午在南京主持這場座談會，對經濟發展、應對疫情及水災等今年重要的大事都有著墨。

習近平表示，過去5年來，長江經濟帶生態環境保護已經發生轉折性變化，沿江省市今年有力應對新冠肺炎疫情，有效克服重大洪澇災害影響和外部環境變化衝擊，為中國恢復經濟正成長作出突出貢獻。

他說，要把修復長江生態環境擺在壓倒性位置，加快建立生態產品價值實現機制，讓保護修復生態環境獲得合理回報，讓破壞生態環境付出相應代價。

針對經濟問題，習近平表示要推進暢通「國內大循環」，推進上中下游協同聯動發展，要引導下游地區資金、技術、勞動密集型產業向中上游地區有序轉移，留住產業鏈關鍵環節。加快培育更多內陸開放高地，提升沿邊境線地區開放水平，沿江省市則是要在「雙循環」中找到各自定位，主動向全球開放市場。

在產業發展上，習近平重申要勇於創新，堅持把經濟發展的著力點放在實體經濟上。

他說，「加緊布局一批重大創新平台，加快突破一批關鍵核心技術」，推動科技創新中心和綜合性國家實驗室建設，提升原始創新能力和水平。要強化企業創新主體地位，打造有國際競爭力的先進製造業集群，「打造自主可控、安全高效並為全國服務的產業鏈供應鏈」。

據報導，習近平也表示要高度重視糧食安全問題。

中國國務院副總理、推動長江經濟帶發展領導小組組長韓正出席座談會並講話。他強調要加強生態環境綜合治理，特別是落實長江「十年禁漁」政策，推進長江水生生物多樣性恢復，並嚴禁汙染型產業、企業向上中游地區轉移。

長江經濟帶橫跨中國東中西部，覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、雲南、貴州等11個沿江省市，人口和生產總值均超過中國的40%。

習近平 中國 疫情

上一則

中擬制定頑固「台獨」分子清單 台：逼迫妥協徒勞無功

下一則

李克強：RCEP談判8年 「多邊主義」勝利

延伸閱讀

馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

馬雲沒聽「勸告」說太多 美媒傳習近平親自下令 封殺螞蟻IPO

中共五中目標 祛卡脖子之痛

中共五中目標 祛卡脖子之痛
浦東開放30年 習近平抓核心科技 再喊「中國標準」

浦東開放30年 習近平抓核心科技 再喊「中國標準」
美權力真空期… 習近平拚外交、參與3大峰會

美權力真空期… 習近平拚外交、參與3大峰會

熱門新聞

廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
周立齊因為2012年偷電動車被捕時說的這句「打工是不可能打工的」，一度被譽為不打工的「精神領袖」。（視頻截圖）

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

2020-11-14 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊

華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊
光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎

光環沒了…伊凡卡、庫許納若返紐約恐不再受歡迎
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離

六州州長將緊急會商 新州賓州日增確診創新高 康州州長隔離