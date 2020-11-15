中擬制定頑固「台獨」分子清單 台：逼迫妥協徒勞無功

中國正在研究制定「台獨」頑固分子清單，台陸委會15日對此回應，中共逼迫威脅，只會徒勞無功。(記者林汪靜／攝影)

港媒報導，中國 正在研究制定「台獨」頑固分子清單，對那些台灣 涉獨、謀獨行徑惡劣的頑固分子，採取嚴厲制裁等有效措施。台陸委會15日回應，「中共始終運用武力霸凌與強制法律手段，來威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協，只會徒勞無功。」並強調台灣人民不因威脅而讓步。

親北京 的香港「大公報」披露，針對「台獨」勢力的頻頻冒險挑釁，中國正在祭出不同類型的懲戒措施，拿出相應工具，給「台獨」分裂勢力迎頭痛擊。報導稱，中國針對對象為涉「獨」言論囂張、謀「獨」行徑惡劣的頑固分子，以及其金主等主要支持者，依據中國「反分裂國家法」及「刑法」、「國家安全法」有關「分裂國家罪」等條款採取嚴厲制裁等有效措施，將「台獨頑固分子」繩之以法，終身追責。

對此，台陸委會15日以書面回應指出，中共是集權專制國家，始終運用武力霸凌與強制法律手段，來威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。對岸刻意操作此種極端偏激議題，意圖恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，已破壞台海和平穩定，只會徒勞無功、適得其反。

陸委會更強調，「中華民國是民主自由國家、台灣人民堅定既有的主體意識與價值理念，不會因威脅而讓步。」北京當局唯有放棄非理性、非和平的方式處理問題，正視兩岸分治現實與尊重台灣民意，真正思考正向明智之舉，以務實溝通化解政治分歧，才能避免其單邊錯誤行徑所衍生的負面後果。