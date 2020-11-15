解放軍吹捧的抗日新劇 被人民日報狠狠修理

抗日新劇「雷霆戰將」播出後，網路差評如潮。（取自「雷霆戰將」官方微博）

抗日新劇「雷霆戰將」播出後差評如潮。中國 軍媒「解放軍報」今天刊文讚揚該劇「以戰鬥青春致敬英雄」，但中共 官媒人民日報隨後卻發文痛批該劇完全沒脫離「抗日神劇」的套路，劍走偏鋒。

湖南衛視3日推出新電視劇「雷霆戰將」，標榜是抗日名劇「亮劍」第3部曲，卻延攬張雲龍、高偉光、賴雨濛、王瑞子與魏千翔等年輕偶像明星主演，拍成外型光鮮亮麗的抗日偶像劇，甚至還出現抽雪茄、喝咖啡 從容應戰的畫面，引發網路差評如潮。

對此，解放軍報15日刊文讚揚「雷霆戰將」以熱血之戰銘記歷史，以戰鬥青春致敬英雄，不僅生動展現了中國軍人的鐵血英雄氣概，更弘揚了勇往直前的青春正能量，唱響了時代主旋律。

文章還稱，「雷霆戰將」深入聚焦人物的精神世界，清晰展現了幾名軍人的成長經歷。喚起了更多年輕人的血性和理想，凝聚起愛國熱情，堪稱一部從故事內容、人物架構到情感表達都讓人眼前一亮的「精品戰爭劇」。

不過，解放軍才大力吹捧「雷霆戰將」，人民日報15日下午卻發出銳評，痛批這部電視劇竟然讓「八路軍戰士」住豪華別墅，主角幾乎清一色都抹髮膠、髮蠟，距離歷史真實也太遙遠。

評論稱，與過去的抗日神劇相比，「雷霆戰將」並沒有手撕鬼子、單手掏心、手榴彈炸飛機等雷人情節。但是這部劇的離奇之處仍然讓人咋舌，過於臉譜化的設計，過於浮誇的表演，明顯缺乏事實依據的情節設定，讓網友們評價為：「這部劇完全沒有脫離抗日神劇的套路—只不過披上了一層『青春熱血偶像劇』的外衣。」

評論強調，影視劇考慮年輕人的習慣，創新表現方式，並非不可以，但前提是尊重歷史，不能「劍走偏鋒」。當年「亮劍」以新穎的敘事風格和表現手法，贏得億萬觀眾喜愛，多年來仍熱度不減。然而今天這部電視劇，雖用「亮劍3」的名頭來宣傳，但距離「亮劍」的思想性、藝術性，實在差得太多。

人民日報最後強調，「雷霆戰將」被質疑，提醒有關從業人員，在創作中必須堅守文藝創作的原則和責任，特別是對革命歷史題材，應當對歷史充滿溫情和敬意，而不能是輕佻和兒戲。只有心懷敬畏，尊重歷史、尊重觀眾才能拍出真正接地氣的影視作品。