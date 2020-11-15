中國直播銷售造假多 商家賠錢吃悶虧

中國藝人汪涵的直播，被爆節目結束後，退貨率超過7成。擷自微博

中國 「直播帶貨」的銷售方式越來越熱門，但數據造假的問題卻層出不窮。據媒體報導，有商家向藝人汪涵的直播間交了人民幣 10萬元的開播費，但節目結束後，退貨率卻超過7成。

紅星新聞報導，有商家指控，6日參加銀河眾星直播機構旗下藝人汪涵的直播，開播費人民幣10萬元（約1.4萬美元 ），當天成交1323台，結果退款1012台，退款率76.4%。

對此，銀河眾星12日發布聲明稱，公司從未有任何虛構數據或購買流量的行為。直播過程中爆發的大量刷單後退單行為具有惡意攻擊的特徵，目前平台已經介入調查，合理懷疑是第三方以刷單為手段的不正當競爭行為。

中國的直播銷售行業看似欣欣向榮，更是今年「雙11」業績創造的主力之一，但上述新聞反映出的僅是直播亂象的冰山一角。

官媒「新華視點」此前報導指出，直播銷售存在觀看人數和銷售數據灌水的問題，被蒙騙的商家不少最終賠錢，不良產品也讓消費者權益受損。

報導舉例，一名賣糖果的電商嘗試過多次直播後發現，這些主播粉絲數量都超過百萬，但幾乎每場帶貨都以賠錢收場，「有些商品已經下架，但銷售數據還在攀升，說明數據是假的」。甚至有主播私下表示，「數據造假是直播帶貨的潛規則」。

報導指出，就連觀看直播的人數、按讚數也可以花錢買，還有直播間把商品原價提高，再用原價計算銷售額；譬如把每張5元賣出的手機膜，按每張100元的「原價」來計算銷售額，營造銷售佳績的假象。

針對這些亂象，中國國家互聯網信息辦公室13日發布通知，就「互聯網直播營銷信息內容服務管理規定」向社會公開徵求意見。

徵求意見稿規定，直播間運營者、直播營銷人員從事網路直播營銷訊息內容服務，不得發布虛假訊息，欺騙、誤導用戶；不得虛構或者篡改關注度、瀏覽量、按讚量、交易量等。