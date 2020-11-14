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中國「90後」漸入結婚高峰 自嗨式婚禮突顯個性

中新社／長春11月15日電

一襲拉丁舞裙，魏紅雪伴著歡快的樂曲在「開場時刻」大秀舞姿，引來台下一片叫好聲。這不是某場晚會或者節目現場，而是魏紅雪在自己婚禮上展示的一幕。

誇張的表情，快速旋轉跳躍的舞步……短短幾分鐘，這個「90後」女孩就讓賓客們看到了自己的另一面。

每一代人都有屬於自己的時代印記。當下，中國「90後」逐漸進入結婚高峰期，在這件人生大事上，很多新人已不拘泥於「前輩們」傳統的婚禮形式，變著花樣彰顯自己的個性。

魏紅雪和自己的另一半都是「90後」，讓婚禮現場熱鬧起來，是他們內心樂於看到的。

「開心最重要！我的性格比較開朗，喜歡自嗨。」魏紅雪說，身邊的朋友結婚都會在婚禮上準備一些「特別」節目，設法讓自己的婚禮與眾不同。　

長春婚禮策畫師王唯霄已在這個行業工作多年。她透露，很多「90後」都不太喜歡有板有眼的傳統婚禮儀式，而是更願意在細節上有所變化進而突出自己的個性。

從新娘挽著父親手臂入場，到新郎新娘歌舞互動入場，從傳統的交換戒指到互送洗碗工具、搓衣板等讓人發笑的特殊禮物，「90後」們在籌備婚禮時想出了越來越多的「花樣」。

長春新人王童和丈夫就以情歌對唱的方式開始了婚禮儀式。「我不喜歡儀式上的煽情環節，所以選了一首南征北戰版《最美的期待》，希望這一天能够歡快起來。」王童說。

在中國的視頻社交平台上，類似的視頻近來屢見不鮮。新人們紛紛曬出自己的自嗨式婚禮，引來大量互動。有網友笑稱：「現在沒點才藝都不敢結婚了。」

「如果說以前新人的婚禮是辦給別人看的，那麼這些「90後」的婚禮才真是辦給自己的。」王唯霄說。

事實上，「90後」在出生時，中國的改革開放已經顯現明顯成效，他們也是中國信息飛速發展的時代體驗者。站在科技前沿的這代人，有著自由奔放的想法和樂觀的生活態度。

「他們見的世面多、思想開放、眼界更廣。」王唯霄認為，婚禮形式的變化祗是「90後」個性化的一個縮影。

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