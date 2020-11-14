我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情再創新高！ 美國1天新增18萬4514人確診

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

開放「二胎」生育未增 中國2年內進入深度老齡化

記者李仲維／綜合報導
全面放開二胎後，並沒有引發生育高峰。圖為北京的人口普查員為居民登記。（新華社）
全面放開二胎後，並沒有引發生育高峰。圖為北京的人口普查員為居民登記。（新華社）

全國政協經濟委員會副主任、前工信部長苗圩14日表示，去年中國新生嬰兒1465萬人，出生率降至10.48‰，預計2030年將進一步降至不到1100萬人。全面開放二胎後，並沒有引發生育高峰。

二胎政策又稱兩孩政策，是指一對夫婦最多生育兩個孩子的政策。2015年12月27日，全國人大常委會表決通過人口與計畫生育法修正案，全面二孩於2016年1月1日起實施。

苗圩在第11屆財新峰會表示，近年中國已經走出人口紅利期，老齡化問題日益凸顯，由此帶來的經濟增長、人口就業等一系列問題值得高度重視。

苗圩指出，2019年中國60歲及以上的人口超過2.5億，占全部人口的18.1%，已經進入老齡化社會。中國發展研究基金會近期發布的報告顯示，預計到2022年左右，中國將進入深度老齡化社會，並在此後十年內，加速進入超級老齡化社會。

他表示，從2015年到2019年，中國農民工的數量由2.77億人增長到2.9億人，雖然有所增長，但增長率在逐漸趨緩。有機構預測，2050年中國勞動力規模將比2019年減少23%。

苗圩認為，人與機器協作是大勢所趨，機器人應用範圍不斷擴大，未來將一定程度彌合勞動力缺口。他表示，智慧製造透過將人工智慧與製造業深度融合，可以大幅提高生產效率、降低營運成本，增強產業競爭力。截至2019年底，工信部累計305個智慧製造示範項目中，透過數位化轉型使生產效率平均提升37.6%，能源利用率平均提升16.1%，營運成本平均降低21.2%。

但他也提醒，機器人的使用，可能導致從事簡單勞動工人的結構性失業，同時不斷增加對複合型人才的需求，那些人既瞭解傳統行業的技術與業務需求，又能夠掌握和應用數位技術。這種低端勞動力失業、高端勞動力供給不足的結構性矛盾，將使中國面臨繁重的保就業壓力。

苗圩認為，應當高度關注新技術帶來的就業結構性變化，利用大數據、人工智慧等技術，密切追蹤勞動力市場結構變化，對不同行業、不同群體的就業和失業情況進行動態監測和即時預警，積極防範、妥善應對失業風險。

另據港媒報導，中共19屆五中全會上月底通過的「十四五」規畫建議，提及制定人口長期發展戰略，優化生育政策，增強生育政策包容性，提高優生優育服務水平等。新浪財經分析稱，「增強生育政策包容性」是最新的提法，明年第七次人口普查的數據出來，如果相關數據較低，可能會有進一步的生育政策。

苗圩表示，近年中國已經走出人口紅利期，老齡化問題日益凸顯。(中新社資料照片)
苗圩表示，近年中國已經走出人口紅利期，老齡化問題日益凸顯。(中新社資料照片)

中國 就業 人工智慧

上一則

圖輯／北京之荷、宏村之湖、莫名的白

延伸閱讀

史丹福創新冠疫情預測模型 掌握9800萬人移動

史丹福創新冠疫情預測模型 掌握9800萬人移動
德州成為美國首個染疫人口突破100萬的州

德州成為美國首個染疫人口突破100萬的州
創紀錄！「奮鬥者」下潛1萬909米

創紀錄！「奮鬥者」下潛1萬909米
人口普查員奉命作假？普查局否認

人口普查員奉命作假？普查局否認

熱門新聞

中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
廣東搗毀一處賣淫窩點。（取材自「北美崔哥之江湖」）

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

2020-11-12 12:00
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假中介開出陪睡8天的要求。此為示意圖，非新聞當事者。(取材自免費圖庫PAKUTASO)

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

2020-11-13 08:00
小娟剪掉男子的生殖器並將他殺害。（取材自上海熱線）

先剪生殖器後殺人… 江蘇51歲大媽狠心復仇 網友讚烈女

2020-11-13 10:00
中國外交部發言人汪文斌。取材自中國外交部官網

遲來的祝賀！中國外交部祝賀白登當選美國總統

2020-11-13 05:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 把法官惹火了

川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 把法官惹火了
美單日確診破17萬！中北部醫院爆滿 新墨州再封鎖

美單日確診破17萬！中北部醫院爆滿 新墨州再封鎖
確診破百萬 入境加州隔離14天

確診破百萬 入境加州隔離14天
川普修改400項移民政策 白登想翻轉 恐得耗數年

川普修改400項移民政策 白登想翻轉 恐得耗數年