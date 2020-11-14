圖輯／北京之荷、宏村之湖、莫名的白

11月14日，北京陶然亭公園秋色正濃，吸引市民周末前來觀賞遊玩。園內的銀杏、白蠟、元寶楓等彩葉樹種已進入最佳觀賞期。今年，公園特意保留景區2000平方米殘荷，並將持續整個冬季，為寒冬增添不同的韵味。 (中新社) 不能走遍中國，且讓記者的鏡頭帶你遊中國。 11月14日，航拍夕陽下的安徽省黃山市黟縣宏村鎮奇墅湖。遊客被美景吸引，流連忘返。 (中新社) 11月14日，「莫名的白」新品發布會在福建省福州市馬尾區舉行。發布現場展示干練的白、優雅復古的白和浪漫的白主題服裝秀。(中新社) 11月14日，工人在菊花種植戶家挑選菊花。安徽省黃山市歙縣溪頭鎮2020年種植菊花7000畝，有黃山貢菊、金絲皇菊等品種，雖受今年夏季水災影響，產值仍在約1億元人民幣左右。 (中新社) 11月14日，江西婺源，獨具特色的徽派建築吸引了來自四面八方的遊客。(中新社) 11月14日，重慶涪陵紅酒小鎮第七屆國際高跟鞋彩色跑開幕，參賽選手穿著高跟鞋進行彩色跑，吸引民眾圍觀。 (中新社) 11月14日，航拍中國葡萄酒之父、張裕釀酒公司創始人張弼士故居。張弼士故居位於廣東省梅州市大埔縣西河鎮車龍村，故居屋內有18個廳，13個天井，99個房間，是典型的三堂四橫一圍的客家圍龍屋。 (中新社) 中國 上一則 長沙夜場女子借「佳麗貸」 還不起被迫投江、賣淫、捐卵… 下一則 開放「二胎」生育未增 中國2年內進入深度老齡化
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