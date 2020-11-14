圖輯／北京之荷、宏村之湖、莫名的白

11月14日，北京陶然亭公園秋色正濃，吸引市民周末前來觀賞遊玩。園內的銀杏、白蠟、元寶楓等彩葉樹種已進入最佳觀賞期。今年，公園特意保留景區2000平方米殘荷，並將持續整個冬季，為寒冬增添不同的韵味。 (中新社)

不能走遍中國 ，且讓記者的鏡頭帶你遊中國。

11月14日，航拍夕陽下的安徽省黃山市黟縣宏村鎮奇墅湖。遊客被美景吸引，流連忘返。 (中新社)

11月14日，「莫名的白」新品發布會在福建省福州市馬尾區舉行。發布現場展示干練的白、優雅復古的白和浪漫的白主題服裝秀。(中新社)