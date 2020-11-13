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防冷凍食品成防疫破口 中國限制99家企業進口

中央社台北13日電
圖：pixabay
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中國近期傳出多起疑似接觸進口冷凍食品而感染2019冠狀病毒疾病的本土案例。海關總署說，為有效防疫，目前已暫停中國公司自全球20國、共99家發生員工染疫的企業進口貨品。

綜合香港01、中國媒體中新網、新浪新聞報導，中國國務院聯防聯控機制於12日舉行記者會，說明秋冬時期的防疫措施，海關總署進出口食品安全局局長畢克新在會中作上述表示。

畢克新表示，近期中國部分地區從進口冷鏈食品或食品外包裝檢出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陽性反應，因此各關口將會加強進口冷鏈食品的檢疫，包含強化源頭管控，加強與出口國家主管部門的溝通和磋商，嚴防進口至中國的食品及其包裝在生產、加工、儲存和運輸過程等各環節受病毒的污染。

畢克新指出，為了避免受病毒汙染風險的食品輸入中國，目前已經對發生員工確診的20個國家、共99家生產企業採取暫停進口措施，其中82家企業屬自動暫停。

畢克新進一步說明，中國海關已加強進口冷鏈食品的病毒風險監測，截至11日為止，已抽樣檢測87萬3475個樣本，其中13個檢測結果呈現陽性。

畢克新指，海關總署已對檢出陽性的境外食品生產企業實施暫停進口申報1至4周的緊急預防性措施，同時已對8家境外食品生產企業、6艘漁船實施了緊急預防性措施。

中國 檢測 防疫

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